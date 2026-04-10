Cómo Roger Stone convenció a Trump de no despedir a Tulsi Gabbard [ENG]

Trump parecía dispuesto a destituir a la directora de inteligencia Tulsi Gabbard hasta que la semana pasada recibió la intervención de uno de sus amigos y asesores más antiguos, Roger Stone. Trump estaba descontento con Gabbard porque no respaldó plenamente la guerra con Irán durante su reciente testimonio ante el Congreso sobre las amenazas a Estados Unidos, según cinco asesores y personas cercanas que han hablado con el presidente. El día anterior, el antiguo asesor de Gabbard y director de contraterrorismo, Joe Kent, dimitió de su cargo.