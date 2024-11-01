Cómo las redadas del ICE facilitan que civiles agredan a mujeres inmigrantes [en]

El aumento presupuestario para el ICE y la rescisión de la normativa que restringía su actuación en refugios sociales, hospitales e iglesias, con la aprobación del Presidente Trump, ha provocado un estado tal de caos donde la violencia también ha elevado las agresiones a mujeres. Civiles varones se hacen pasar por agentes del ICE para secuestrar y asaltar sexualmente a mujeres inmigrantes. Esto resulta sencillo porque los agentes del ICE visten ropas civiles, ocultan sus rostros para evitar responsabilidades y no se les exige identificarse.