¿Cómo queda la izquierda latinoamericana después del triunfo de Kast en Chile? - Opinión

Es un momento de volver a lo popular sin dogmatismos para entender las nuevas demandas, los nuevos sufrimientos, el nuevo estilo, las nuevas formas de narrativas, las nuevas formas de comunicarse. De nada vale culpar a TikTok, a las redes o a la forma como interviene Washington, es tiempo de entender la situación general y preguntarse el porqué, más allá de automatismos, los pueblos están prefiriendo las opciones de derecha en América Latina, justo cuando el "corolario de Trump" a la Doctrina Monroe, se prepara para avanzar sin contemplaciones.
| etiquetas: america latina , kast , chile
En Chile, el tiempo para hacerlo era antes. Ahora ya ha ganado la ultraderecha, suerte con eso.
Aquí la amenaza sigue creciendo, y seguimos con la izquierda distraída por tonterías, y negándose a cualquier análisis serio del problema.
Hay que espabilar.
Si él vota en contra de sus intereses pues será él el que tiene que reflexionar.
A mí lo primero que hace la derecha es bajarme los impuestos. 5000€ me ahorré con las primeras leyes de Mazón.
Si ellos disfrutan de 5000€ menos de servicios públicos que reflexionen o que no lo hagan. Allá ellos.
Yo no soy su padre. Bastante hago votando contra mis intereses por el bien común como para encima analizar las razones de su idiotez.
Igual si la izquierda aceptase el juego democrático y no empezase a gritar fascismo fascismo fascismo cada vez que pierde unas elecciones les iría un poco mejor.
Pero vamos, me parece super gracioso que todos los números en verde y venga el notas ha decir que Chile esta en crisis
Delincuencia. Hace unos años chile era el segundo país con menos homicidios de las américas. Solo superado por Canadá. Hoy los índices han empeorado. La primera respuesta del gobierno saliente fue negar
Educación. Boric llegó con la bandera de lucha centrada en la educación. Hubo cero avance en su gobierno.
Vivienda. Otra vez, ninguna respuesta para un tema que está cada vez más difícil.
Si. Hay números verdes. Pero las áreas que más preocupan no han tenido ningun avance (de… » ver todo el comentario