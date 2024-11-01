¿Cómo queda la izquierda latinoamericana después del triunfo de Kast en Chile? - Opinión

Es un momento de volver a lo popular sin dogmatismos para entender las nuevas demandas, los nuevos sufrimientos, el nuevo estilo, las nuevas formas de narrativas, las nuevas formas de comunicarse. De nada vale culpar a TikTok, a las redes o a la forma como interviene Washington, es tiempo de entender la situación general y preguntarse el porqué, más allá de automatismos, los pueblos están prefiriendo las opciones de derecha en América Latina, justo cuando el "corolario de Trump" a la Doctrina Monroe, se prepara para avanzar sin contemplaciones.