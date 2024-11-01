edición general
4 meneos
23 clics

¿Cómo queda la izquierda latinoamericana después del triunfo de Kast en Chile? - Opinión

Es un momento de volver a lo popular sin dogmatismos para entender las nuevas demandas, los nuevos sufrimientos, el nuevo estilo, las nuevas formas de narrativas, las nuevas formas de comunicarse. De nada vale culpar a TikTok, a las redes o a la forma como interviene Washington, es tiempo de entender la situación general y preguntarse el porqué, más allá de automatismos, los pueblos están prefiriendo las opciones de derecha en América Latina, justo cuando el "corolario de Trump" a la Doctrina Monroe, se prepara para avanzar sin contemplaciones.

| etiquetas: america latina , kast , chile
4 0 1 K 41 politica
15 comentarios
4 0 1 K 41 politica
Comentarios destacados:      
#1 DenisseJoel
> es tiempo de entender la situación general y preguntarse el porqué, más allá de automatismos, los pueblos están prefiriendo las opciones de derecha

En Chile, el tiempo para hacerlo era antes. Ahora ya ha ganado la ultraderecha, suerte con eso.

Aquí la amenaza sigue creciendo, y seguimos con la izquierda distraída por tonterías, y negándose a cualquier análisis serio del problema.

Hay que espabilar.
6 K 83
Dragstat #4 Dragstat
#1 yo creo que la izquierda, aparte de hacerlo rematadamente mal, poco puede hacer. Las sociedades globales tienden hacia la ultraderecha porque son los nuevos valores de gran parte de la población, y no cuadran con los de izquierda. La tendencia es clara. Lo bueno es que se impone por votación popular. Así que no puede haber lloros.
0 K 20
#8 Eukherio
#1 Yo tiendo al pesimismo. Tiendo a creer que en política determinados cambios son virtualmente inevitables y que lo único que nos queda a algunos es el poder decir: no fue con mi voto.
3 K 58
#12 NoMeVeas *
#8 Paradoja de Fermi. El destino final de la humanidad es exterminarse xD
0 K 8
#14 soberao *
#1 Está claro que mientras esté todo el mundo en las redes sociales el ganador va a ser la ultraderecha, porque son sus redes sociales. Supongo que habrá que llegarse a una sede de la CNT y afiliarse, porque queda ultraderecha para rato y esto la izquierda de zasca y redes sociales no lo arregla.
0 K 13
#2 Robe7064
Un medio de una dictadura de ultraderecha dándole lecciones a la izquierda. Y la izquierda leyendo con atención.
4 K 48
#5 NeuronaSur
Hay que decir fachapobre superfuerte. Qué reflexionar ni reflexionar!
4 K 48
#10 NoMeVeas *
#5 Nunca hay que dejar de decir la verdad. Imbecil añadiría yo.
0 K 8
#11 Abril_2025 *
#5 ¿Por qué tengo que reflexionar YO sobre el voto de otra persona?

Si él vota en contra de sus intereses pues será él el que tiene que reflexionar.

A mí lo primero que hace la derecha es bajarme los impuestos. 5000€ me ahorré con las primeras leyes de Mazón.

Si ellos disfrutan de 5000€ menos de servicios públicos que reflexionen o que no lo hagan. Allá ellos.

Yo no soy su padre. Bastante hago votando contra mis intereses por el bien común como para encima analizar las razones de su idiotez.
2 K 35
Malinois #9 Malinois
Muy jodida.
Siguiente pregunta
0 K 13
bronco1890 #15 bronco1890
Kast no es ultraderecha, si no derecha conservadora sin más, tampoco Milei es fascista, el liberalismo no tiene nada que ver con el fascismo.
Igual si la izquierda aceptase el juego democrático y no empezase a gritar fascismo fascismo fascismo cada vez que pierde unas elecciones les iría un poco mejor.
0 K 11
johel #7 johel *
¿alli no tienen cunetas? Digo porque van a dejar salir de prision a los que se dedicaban a eso...
0 K 11
Veelicus #3 Veelicus
Pues en breve contra el paredon.
0 K 11
#6 NoMeVeas *
Ni puta idea de que ha pasado, seguro que tendrá que ver con socialdemocracia y tibieza. Y que... bueno... lo llaman democracia... pero la "democracia" occidental es una dictadura con pasos extras.

Pero vamos, me parece super gracioso que todos los números en verde y venga el notas ha decir que Chile esta en crisis {0x1f604}
0 K 8
#13 Mataq
#6 3 cosas.

Delincuencia. Hace unos años chile era el segundo país con menos homicidios de las américas. Solo superado por Canadá. Hoy los índices han empeorado. La primera respuesta del gobierno saliente fue negar

Educación. Boric llegó con la bandera de lucha centrada en la educación. Hubo cero avance en su gobierno.

Vivienda. Otra vez, ninguna respuesta para un tema que está cada vez más difícil.

Si. Hay números verdes. Pero las áreas que más preocupan no han tenido ningun avance (de…   » ver todo el comentario
1 K 20

menéame