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Cómo el «Príncipe Naranja» fracasado se convirtió en el hazmerreír del mundo (ENG)

En El príncipe, Nicolás Maquiavelo afirma que lo ideal es ser amado y temido a la vez, pero, dado que ambas cosas rara vez coexisten, es más seguro ser temido que amado. Sostiene que el miedo es más fiable que el amor, que es voluble, pero aconseja, y esto es fundamental, que un líder debe evitar ser odiado. Donald Trump quiere ser un autócrata que siga este consejo, pero fracasa estrepitosamente en la escena internacional, y el mundo corre un mayor peligro a causa de ello.

| etiquetas: príncipe , naranja , fracasado , hazmerreír , mundial
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2 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
luspagnolu #1 luspagnolu
Era imposible no subir una noticia así, sobre todo, por el título.
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Sr.No #2 Sr.No
Por que Prince (o el artista anteriormente conocido como Prince :troll: ) solo hay uno.
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menéame