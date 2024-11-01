Cómo el «Príncipe Naranja» fracasado se convirtió en el hazmerreír del mundo (ENG)

En El príncipe, Nicolás Maquiavelo afirma que lo ideal es ser amado y temido a la vez, pero, dado que ambas cosas rara vez coexisten, es más seguro ser temido que amado. Sostiene que el miedo es más fiable que el amor, que es voluble, pero aconseja, y esto es fundamental, que un líder debe evitar ser odiado. Donald Trump quiere ser un autócrata que siga este consejo, pero fracasa estrepitosamente en la escena internacional, y el mundo corre un mayor peligro a causa de ello.