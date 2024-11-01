edición general
Cómo los pedófilos estadounidenses se esconden de la justicia en Israel [EN]

Una mujer que ayuda a localizar a los sospechosos afirma que este problema, del que poco se habla, está muy extendido y que es «exactamente lo mismo» que el escándalo de abusos sexuales en la Iglesia católica. Ian Lee, de CBS News, informa al respecto.

Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Tienen a uno en la casa blanca y no pasa nada.
#1 Dav3n
Para sorpresa de nadie...
tul #5 tul
#1 no solo los estadounidenses, y tampoco solo los pedofilos, cualquier delicuente que tenga la doble nacionalidad sabe que puede evadir la justicia occidental refugiandose junto a netannazi
#6 Dav3n
#5 La cuestión es: tienes escrúpulos? Tienes moral?

Si la respuesta es SI... Good bye, enemy
Spirito #3 Spirito *
Cómo los sociópatas usan la religion para cometer sus crímenes.

Da para tesis y doctorado nuevo, porque ya sobre ésto se ha escrito mucho.

¿Cómo es posible que esos hijos de la gran puta copen liderazgo alguno?

¿Cómo es posible que el homo sapiens llegue a ese estado de degradación?

¿Cómo es posible que personas buenas de verdad lleguen a crímenes deleznables por las órdenes de algunos?
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
Un estado criminal protege a los criminales. ¿Donde está la sorpresa?
