edición general
4 meneos
27 clics

Cómo una operación de las fuerzas armadas israelíes inspiró Google Maps

Otro ejemplo de cómo vivimos en el mundo paranoide que el ejército estadounidense creó. Herramientas que fueron creadas y vendidas primero a los generales como armas han sido sometidas a un proceso de rebranding unos pocos años después para presentarlas como instrumentos de liberación personal y empoderamiento del consumidor. No es ninguna sorpresa que internet sea una fuerza negativa de semejante calibre. Aparantemente nadie en Google había oído hablar de este proyecto y en esencia lo recrearon desde cero. Hay, con todo, una genealogía directa

| etiquetas: google maps , ejército israelí
3 1 1 K 41 politica
3 comentarios
3 1 1 K 41 politica
mecha #2 mecha *
Titular: Cómo una operación de las fuerzas armadas israelíes inspiró Google Maps

Entradilla: Aparantemente nadie en Google había oído hablar de este proyecto y en esencia lo recrearon desde cero.

:ffu: :clap: :wall: :wall:
0 K 8
alcama #1 alcama
Recomiendo ver la serie "The Billion Dollar Code"
0 K 7
oricha_1 #3 oricha_1 *
FALSO:
En cualquier caso, los generales del Pentágono vieron la operación y pensaron: “¡Imagínate lo efectiva que podría haber llegado a ser si hubiesen entrenado usando el modelo real de un lugar!”, o algo parecido. Y así es como nació Street Maps Beta.....
Herramientas que fueron creadas y vendidas primero a los generales como armas han sido sometidas a un proceso de rebranding unos pocos años después para presentarlas como
Diario RED se inventa la relación de Pentágono una operación militar y Google Maps.
En el podcast de Ignit ex Product Manager en Google y WhatsApp y fundador de Crossmint Explica como, cuando y porque se creo Google Maps
0 K 7

menéame