Cómo una operación de las fuerzas armadas israelíes inspiró Google Maps

Otro ejemplo de cómo vivimos en el mundo paranoide que el ejército estadounidense creó. Herramientas que fueron creadas y vendidas primero a los generales como armas han sido sometidas a un proceso de rebranding unos pocos años después para presentarlas como instrumentos de liberación personal y empoderamiento del consumidor. No es ninguna sorpresa que internet sea una fuerza negativa de semejante calibre. Aparantemente nadie en Google había oído hablar de este proyecto y en esencia lo recrearon desde cero. Hay, con todo, una genealogía directa