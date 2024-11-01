Cómo una operación de las fuerzas armadas israelíes inspiró Google Maps

Otro ejemplo de cómo vivimos en el mundo paranoide que el ejército estadounidense creó. Herramientas que fueron creadas y vendidas primero a los generales como armas han sido sometidas a un proceso de rebranding unos pocos años después para presentarlas como instrumentos de liberación personal y empoderamiento del consumidor. No es ninguna sorpresa que internet sea una fuerza negativa de semejante calibre. Aparantemente nadie en Google había oído hablar de este proyecto y en esencia lo recrearon desde cero. Hay, con todo, una genealogía directa
| etiquetas: google maps , ejército israelí
Entradilla: Aparantemente nadie en Google había oído hablar de este proyecto y en esencia lo recrearon desde cero.
En cualquier caso, los generales del Pentágono vieron la operación y pensaron: “¡Imagínate lo efectiva que podría haber llegado a ser si hubiesen entrenado usando el modelo real de un lugar!”, o algo parecido. Y así es como nació Street Maps Beta.....
Herramientas que fueron creadas y vendidas primero a los generales como armas han sido sometidas a un proceso de rebranding unos pocos años después para presentarlas como
Diario RED se inventa la relación de Pentágono una operación militar y Google Maps.
En el podcast de Ignit ex Product Manager en Google y WhatsApp y fundador de Crossmint Explica como, cuando y porque se creo Google Maps