“Como nos pongan la etiqueta del trato machista va a haber un lío”: el audio del dirigente del PP de Guardiola intentando tapar un caso de acoso

De la inacción al ataque. El PP extremeño ha negado este jueves haber ocultado las denuncias internas de la concejala de Navalmoral de la Mata contra el alcalde por “trato machista” y “abuso de poder”, e incluso ha asegurado desconocer la situación que Paula González Morato llevaba meses atravesando sin que su partido la atajara.

#2 pirat
No ha durado mucho el aquelarre regre.
Cuesta entender la inmolación del pose con su vacío candidato, ójala la propuesta alternativa regionalista le diera un buen repasón para que entendieran que no todo vale.
alcama
No tan fuerte, Nacho
