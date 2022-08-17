"Es como si no existiera": un español afirma que lleva seis meses "abandonado" en un centro de detención del ICE [PT]

Miguel Barreno López es un ciudadano español de 39 años que lleva seis meses recluido en el Centro de Detención del Condado de Kenton, en el sur del estado de Kentucky. En una entrevista telefónica concedida al diario El País, afirma haber sido "abandonado" por las autoridades españolas y dice que lo único en lo que piensa es en volver a casa. "Estoy literalmente abandonado, como si no existiera".
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elpais.com/us/migracion/2026-04-20/el-ciudadano-espanol-olvidado-por-t
Y para quien no:
archive.ph/oa8HK#selection-243.0-243.20
www.infobae.com/america/eeuu/2022/08/17/ninos-por-dinero-dos-jueces-de
#3 # 4 Fue detenido con un grupo de nicaragüenses (familiares) que si pudieron retornar voluntariamente hace tiempo.
Hay algo que no cuadra, la mención que pensaron pedir asilo político, es casi una broma (¿Creen que lo regalan en algún pais?) aunque apostaría a incompetencia por parte del consulado no asegurándose que le fue entregado el salvoconducto.
Puede ser un problema para quienes hayan adquirido la nacionalidad española y tengan doble nacionalidad, si no entran cada x años en España la pueden perder, pero no parece el caso.
Esta persona estaba ilegalmente en los USA, los USA han creado una fuerza de seguridad totalmente ajena a derecho. Esta fuerza policial militarizada y totalitarista le detiene y ahora quiere que por arte de magia, el consulado español le saque las castañas del fuego.
Pues lo siento mucho, pero por mucho que diga el consulado, la fuerza de represión… » ver todo el comentario