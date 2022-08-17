"Es como si no existiera": un español afirma que lleva seis meses "abandonado" en un centro de detención del ICE [PT]

Miguel Barreno López es un ciudadano español de 39 años que lleva seis meses recluido en el Centro de Detención del Condado de Kenton, en el sur del estado de Kentucky. En una entrevista telefónica concedida al diario El País, afirma haber sido "abandonado" por las autoridades españolas y dice que lo único en lo que piensa es en volver a casa. "Estoy literalmente abandonado, como si no existiera".