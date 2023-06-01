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Cómo midió Erastóstenes la Tierra [ENG]

Cómo midió Erastóstenes la Tierra [ENG]

Hacia el 240–230 a.C, Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra en 252.000 estadios. Esto se traduce en 46,620 km, con 1900 km de margen de error. Esto es entre un 12 y un 21% más que el tamaño real de 40,008 km, pero es un buen ejemplo de cómo métodos comunes permiten observar algo de escala colosal. Astrónomos griegos ya habían hallado hacía 150 años que la Tierra es esférica. Eratóstenes, además, se apoyó en exploradores tolemaicos y sus informaciones sobre las distancias en el Nilo, no fue cosa de palos en el suelo.

| etiquetas: eratóstenes , alejandría , asuán , longitud , antigua grecia
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4 comentarios
7 1 0 K 144 Helénica
#3 concentrado
Con un palo
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themarquesito #1 themarquesito
Eratóstenes está un poco visto, pero aquí Peter Gainsford entra en la cuestión de las fuentes y los precedentes, que es muy interesante. Por ejemplo, como bien señala, antes de Eratóstenes había dos proposiciones que también fallaban por exceso, pero no eran mediciones sino estimaciones: Aristóteles hablaba de 400.000 estadio de circunferencia (unos 74.000 kilómetros) y Arquímedes estimaba 300.000 (55.000 kilómetros)
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#2 HangTheRich
252.000 estadios?? se ve que ya existian los campos de furgol en la epoca de eratostenes :troll:
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#4 xavigo
“Istrínimis griiguis yi hibíin hillidi hicíi 150 iñis qui li Tiirri is isfíriqui”

Pues no. Igual que los 4 elementos, el geocentrismo o los humores… cuánto daño hizo deificar a Aristóteles y así seguimos.
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menéame