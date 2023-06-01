Cómo midió Erastóstenes la Tierra [ENG]

Hacia el 240–230 a.C, Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra en 252.000 estadios. Esto se traduce en 46,620 km, con 1900 km de margen de error. Esto es entre un 12 y un 21% más que el tamaño real de 40,008 km, pero es un buen ejemplo de cómo métodos comunes permiten observar algo de escala colosal. Astrónomos griegos ya habían hallado hacía 150 años que la Tierra es esférica. Eratóstenes, además, se apoyó en exploradores tolemaicos y sus informaciones sobre las distancias en el Nilo, no fue cosa de palos en el suelo.