Como liberarte de los anuncios y la vigilancia de las smart tv [eng]

Los televisores inteligentes pueden parecer una mala elección si lo que buscas es privacidad, fiabilidad y sencillez. Los televisores y dispositivos de streaming de hoy en día suelen estar repletos de anuncios y seguimiento de usuarios, lo que hace que los televisores sin conexión a internet parezcan muy atractivos. Pero desde que los sistemas operativos de los televisores inteligentes empezaron a generar dinero, los televisores «tontos» se han vuelto difíciles de encontrar.