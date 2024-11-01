edición general
Como liberarte de los anuncios y la vigilancia de las smart tv [eng]

Como liberarte de los anuncios y la vigilancia de las smart tv

Los televisores inteligentes pueden parecer una mala elección si lo que buscas es privacidad, fiabilidad y sencillez. Los televisores y dispositivos de streaming de hoy en día suelen estar repletos de anuncios y seguimiento de usuarios, lo que hace que los televisores sin conexión a internet parezcan muy atractivos. Pero desde que los sistemas operativos de los televisores inteligentes empezaron a generar dinero, los televisores «tontos» se han vuelto difíciles de encontrar.

Torrezzno #1 Torrezzno
En mi caso tengo adguard home como resolver de DNS en el router. Todos los dispositivos pasan por ahi. Con unas buenas listas antitracking. La tele no tiene conexión a internet. Un nokia 8010 con androidtv bien configurado y Kodi. Cero anuncios, cero tracking
#2 Chuache_cientifico
No teniendo una Smart TV.
