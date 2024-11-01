Cómo una joven marroquí recorrió 33 países africanos en bicicleta para desmontar las narrativas sobre el continente

Conocida en las redes sociales como MeghyLost, Meryem Belkihel ha recorrido con su bicicleta más de 35.000 kilómetros en África en los pasados tres años. Me encuentro con Meryem Belkihel en el paseo marítimo de Casablanca (Marruecos), en la arteria que une la mezquita de Hasán II con el faro de El Hank. El viento sopla fuerte y una nube oscura y temible se acerca desde la costa hacia la ciudad marroquí. Empieza a llover. “Estarás acostumbrada a estas lluvias tan impredecibles, ¿no?”, pregunto. Se ríe y contesta: “Esto no es nada”.