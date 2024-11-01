edición general
Cómo una joven marroquí recorrió 33 países africanos en bicicleta para desmontar las narrativas sobre el continente

Cómo una joven marroquí recorrió 33 países africanos en bicicleta para desmontar las narrativas sobre el continente

Conocida en las redes sociales como MeghyLost, Meryem Belkihel ha recorrido con su bicicleta más de 35.000 kilómetros en África en los pasados tres años. Me encuentro con Meryem Belkihel en el paseo marítimo de Casablanca (Marruecos), en la arteria que une la mezquita de Hasán II con el faro de El Hank. El viento sopla fuerte y una nube oscura y temible se acerca desde la costa hacia la ciudad marroquí. Empieza a llover. “Estarás acostumbrada a estas lluvias tan impredecibles, ¿no?”, pregunto. Se ríe y contesta: “Esto no es nada”.

cromax #1 cromax
Por si queréis seguirla en Instagram... www.instagram.com/meghyem0ut/
Envidia me da la tía. Y hay que reconocerle valentía. Ese viaje nos acojona a muchos. :->
Ferran #2 Ferran
Yo he tenido la oportunidad de visitar algunos países en África y me he sentido bien acogido y seguro, aunque como dice ella depende de la zona y el momento, igual que en Europa.

En mi caso Marruecos, Burkina Faso y Mali, incluido el norte del país, aunque entre 2003 y 2008, a partir de 2008 que ya no iría al norte de Malí siendo blanco.
