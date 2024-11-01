De cómo Israel podría seguir utilizando la violencia sexual contra los palestinos como arma al amparo de su ley sobre la pena de muerte

La violencia sexual y las amenazas de abuso contra los hombres y mujeres palestinos forman parte del arsenal de opresión de las fuerzas de ocupación israelíes. Un nuevo informe de la ONG Equality Now recoge el testimonio de una mujer detenida que afirmó que un soldado israelí amenazó con violarla en grupo, matarla y quemar a sus hijos pequeños. Él le preguntó: «¿Cómo quieres que te violemos? ¿Uno por uno o todos a la vez?». Después de que la detenida denunciara estas amenazas a su abogado, se le negó el acceso a asistencia letrada.