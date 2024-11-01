edición general
Cómo se inventó el español [SNL / subtitulado]  

En el año 900 DC, la invención del español iba muy bien pero ¿Por qué no hacerlo un poco más complicado? ¿Por qué no hacer que todas las palabras fuesen niño o niña?

CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
loles pero no teneis lengua para escribir un quijote!!!! anglos
arcangel2p #3 arcangel2p
Joder que malo
#4 Robe7064
Duplicada. Salió el mismo día del programa.
#1 Febrero2027
Joder, se ríen en la cara de Barcelona
