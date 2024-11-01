·
Cómo se inventó el español [SNL / subtitulado]
En el año 900 DC, la invención del español iba muy bien pero ¿Por qué no hacerlo un poco más complicado? ¿Por qué no hacer que todas las palabras fuesen niño o niña?
ocio
#2
CharlesBrowson
loles pero no teneis lengua para escribir un quijote!!!! anglos
0
K
8
#3
arcangel2p
Joder que malo
0
K
7
#4
Robe7064
Duplicada. Salió el mismo día del programa.
0
K
7
#1
Febrero2027
Joder, se ríen en la cara de Barcelona
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
