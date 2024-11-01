edición general
Cómo la industria musical fabricó una generación sin criterio

Cómo la industria musical fabricó una generación sin criterio  

Un análisis profundo sobre cómo el algoritmo de TikTok, el uso excesivo de autotune y la economía de la atención han erosionado nuestra capacidad de procesar el pensamiento abstracto y la belleza técnica.

#1 BoosterFelix
Una especie que va de Bach al reguetón está condenada a la extinción.
DeepBlue #3 DeepBlue *
#1 Estás muy acertado pues curiosamente en alemán la expresión "den Bach runtergehen", que literalmente siginfica "ir arroyo abajo" (Bach=arroyo), es una expresión idiomática que también quiere decir "involucionar" o "ir en declive"

MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Pues yo no tengo buen oído, no suelo escuchar música, no tengo Spotify ni sucedáneos, y no veo que mi capacidad crítica esté particularmente mermada. La simplicidad musical de la industria no va a acabar con la civilización. La musica popular siempre ha sido sencilla. La música culta era para minorías. Mucho esnobismo y hipsterismo es lo que hay.
#2 Tecar
Qué jodida es la vida del paranoico.
:troll:
