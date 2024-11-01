·
10
meneos
40
clics
Cómo la industria musical fabricó una generación sin criterio
Un análisis profundo sobre cómo el algoritmo de TikTok, el uso excesivo de autotune y la economía de la atención han erosionado nuestra capacidad de procesar el pensamiento abstracto y la belleza técnica.
|
etiquetas
:
industria musical
,
música
9
1
0
K
98
actualidad
4 comentarios
#1
BoosterFelix
Una especie que va de Bach al reguetón está condenada a la extinción.
3
K
45
#3
DeepBlue
*
#1
Estás muy acertado pues curiosamente en alemán la expresión "den Bach runtergehen", que literalmente siginifica "ir arroyo abajo" (Bach=arroyo), es una expresión idiomática que también quiere decir "involucionar" o "ir en declive"
dict.leo.org/spanisch-deutsch/runtergehen
dict.leo.org/spanisch-deutsch/runtergehen
1
K
22
#4
MoñecoTeDrapo
Pues yo no tengo buen oído, no suelo escuchar música, no tengo Spotify ni sucedáneos, y no veo que mi capacidad crítica esté particularmente mermada. La simplicidad musical de la industria no va a acabar con la civilización. La musica popular siempre ha sido sencilla. La música culta era para minorías. Mucho esnobismo y hipsterismo es lo que hay.
0
K
10
#2
Tecar
Qué jodida es la vida del paranoico.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
