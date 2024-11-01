edición general
3 meneos
22 clics
¿Cómo imaginas tu futuro? #PorUnFuturoDigno

¿Cómo imaginas tu futuro? #PorUnFuturoDigno

Publicidad del Gobierno sobre la precariedad de vivienda en España

| etiquetas: gobierno , vivienda , casa , hogar , compartir piso , precio vivienda
2 1 0 K 20 actualidad
1 comentarios
2 1 0 K 20 actualidad
bronco1890 #1 bronco1890
Ojalá gobernase la izquierda para solucionar de una vez el problema de la vivienda.  media
0 K 11

menéame