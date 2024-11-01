edición general
La caza de ballenas era una auténtica locura (EN)

Durante siglos, la humanidad cazó los animales más grandes que jamás hayan existido. No por alimento, sino por luz, máquinas y ganancias. El aceite de ballena impulsó ciudades, alimentó la industrialización y llevó a especies enteras al borde de la extinción. Esta es la historia de la caza comercial de ballenas y lo que revela sobre el progreso y la destrucción. (Nightshift - Kurzgesagt after dark)

#2 atabey
Las ballenas azules no son "los animales más grandes que jamás hayan existido", sino los más pesados. El más grande fue el Patagotitán. Sólo por ser preciso.
vvega #3 vvega
#2 Depende de cómo definas grande, el patagotitán es más largo que una ballena azul, sí, pero no más que este sifonóforo www.bbc.com/mundo/noticias-52289163. Voumen y masa parecen magnitudes más comprensivas que longitud. Aun así, la ballena azul es el animál más grande (pesado, voluminoso) del que se tiene constancia pero ha podido haber otros mayores que no hemos descubierto aún.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
#2 es.wikipedia.org/wiki/Patagotitan_mayorum
Los investigadores afirman que sería el animal terrestre más grande de todos los tiempos. Fuente:
www.bbc.com/news/science-environment-27441156

Un ballena azul pesa el doble y mide algo menos de longitud pero no tiene la cola y el cuello del dinosaurio.
Suckelo #1 Suckelo
Nightshift es un nuevo canal de @kurzgesagt. Se trata de un proyecto apasionante centrado en historias históricas más largas, oscuras y emotivas, elaborado por un pequeño equipo de personas. Cuéntanos qué te parece, nos encantaría conocer tu opinión. Bienvenido a Nightshift.
