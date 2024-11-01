La caza de ballenas era una auténtica locura (EN)  

Durante siglos, la humanidad cazó los animales más grandes que jamás hayan existido. No por alimento, sino por luz, máquinas y ganancias. El aceite de ballena impulsó ciudades, alimentó la industrialización y llevó a especies enteras al borde de la extinción. Esta es la historia de la caza comercial de ballenas y lo que revela sobre el progreso y la destrucción. (Nightshift - Kurzgesagt after dark)
| etiquetas: ballenas , caza , cachalote , ballena azul , eeuu , japon , noruega , pais vasco
Los investigadores afirman que sería el animal terrestre más grande de todos los tiempos. Fuente:
www.bbc.com/news/science-environment-27441156
Un ballena azul pesa el doble y mide algo menos de longitud pero no tiene la cola y el cuello del dinosaurio.