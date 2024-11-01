edición general
Como hacer torreznos de Soria a la barbacoa parrilla o brasa

Como hacer torreznos de Soria a la barbacoa parrilla o brasa  

Deliciosos torreznos en España, chicharrones como les llaman por Sudamérica, o pork belly por Estados Unidos, cocinados a la barbacoa o parrilla y muy crujientes

#1 yarkyark
#0 Hay que ser muy cobrón para enviar esto a las 2 de la tarde. ¬¬
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Hay que saberlos hacer y estar muy pendiente con ellos o saldrán incomestibles.
Torrezzno #2 Torrezzno
Muy ricos
reivaj01 #4 reivaj01
#2 ¿Qué vas a decir tú? Aunque la verdad es que suena un poco caníbal.

De todas formas, los torreznos a la brasa no los he probado nunca, pero el vídeo parte de la premisa de que normalmente se fríen y eso, al menos en Soria, no es así, lo correcto es hacerlos a fuego lento y por lo tanto confitarlos durante horas en vez de freírlos.:troll:
#3 condeChocula
Y lo buenos que están!!
