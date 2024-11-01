¿Cómo se ha enriquecido Trump desde su presidente?

El Trump International Oman, por ejemplo (un complejo de lujo valorado en 500 millones de dólares), se beneficia de un acuerdo firmado con el gobierno de Omán en un evidente conflicto de intereses geopolítico. Lo mismo ocurre en Riad, donde la familia Trump y Dar Global cerraron proyectos por un valor de 530 millones de dólares poco después de los comicios. A las pocas horas de ser investido, Trump condicionó una futura visita oficial a Arabia Saudí a la compra de 500.000 millones de dólares en productos estadounidenses.