más visitadas
15219
clics
Mapa en tiempo real de balizas V16 activas en carreteras de España
8597
clics
MALEMÁTICAS CCCIX: en Cinco Días no saben sacar el IVA cuando está incluido
5554
clics
Famosos que no nos han dejado en 2025
3716
clics
MALEMÁTICAS CCCVIII: día desastre en los gráficos de El Economista
3831
clics
24 extraordinarios descubrimientos arqueológicos que nos asombraron en 2025
más votadas
424
La izquierda estúpida en Aragón y en España
719
El ciudadano “muy curioso” que ha descubierto cómo el hospital Gregorio Marañón compró a la misma empresa americana 4,6 millones en marcapasos en 281 contratos a dedo
545
Una vez más, el New York Times presenta el genocidio israelí en Gaza como una aplicación de la ley
381
Los hospitales de Quirón y Ribera Salud pasaron en 2024 al Gobierno de Ayuso una factura de 2.194 millones
346
El subdirector del colegio Alborada, salpicado por abusos sexuales a menores, es el alcalde del PP en Anchuelo (Madrid)
2
meneos
19
clics
Como ganó China la carrera Nuclear (ING)
Para la IA esto es vital, ademas de independencia energetica, y los gringos, pues....
|
etiquetas
:
china
,
usa
,
eeuu
,
trump
,
xi jinping
,
energia nuclear
,
reactor
2
0
1
K
18
politica
4 comentarios
2
0
1
K
18
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#3
Así que la carrera nuclear, se refiere a generación eléctrica, jugando a la ambigüedad del armamento nuclear que también tienen los chinos. Y China ganó, pues pagando para que construyeran más que en otros sitios. Porque solo con su tamaño, ya casi nadie puede competir, en esa supuesta carrera, porque no tienen sistemas eléctricos tan grandes para asumir esa cantidad de energía eléctrica generada.
Bueno no me ha quedado claro, ¿se refiere a quien tiene más generación eléctrica, o la…
» ver todo el comentario
0
K
14
#2
Tunguska08Chelyabinsk13
*
¿Que carrera nuclear? ¿alguien estaba compitiendo? No voy a darle al vídeo, con ese posible titular ambiguo...
0
K
14
#3
El_dinero_no_es_de_nadie
#2
Pues si, más de 14 fabricantes de centrales de 8 países (Japón, Corea, USA, India, Canadá, Rusia, China y Francia) compiten por las más de 100 centrales planificadas en 32 países, aparte de las 62 que se están construyendo en 15 países
pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/UnderConstructionReactorsByCountry.
Y eso son sólo las centrales clásicas que conoces.
Después están los SMR dónde hay más de 60 empresas, y los reactores de IV generación y los de Torio, que es donde China realmente está a la cabeza.
0
K
13
#1
taSanás
#0
toma, una tilde para el titular: ‘
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
