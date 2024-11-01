edición general
Como ganó China la carrera Nuclear (ING)

Para la IA esto es vital, ademas de independencia energetica, y los gringos, pues....

#4 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#3 Así que la carrera nuclear, se refiere a generación eléctrica, jugando a la ambigüedad del armamento nuclear que también tienen los chinos. Y China ganó, pues pagando para que construyeran más que en otros sitios. Porque solo con su tamaño, ya casi nadie puede competir, en esa supuesta carrera, porque no tienen sistemas eléctricos tan grandes para asumir esa cantidad de energía eléctrica generada.

#2 Tunguska08Chelyabinsk13 *
¿Que carrera nuclear? ¿alguien estaba compitiendo? No voy a darle al vídeo, con ese posible titular ambiguo...
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Pues si, más de 14 fabricantes de centrales de 8 países (Japón, Corea, USA, India, Canadá, Rusia, China y Francia) compiten por las más de 100 centrales planificadas en 32 países, aparte de las 62 que se están construyendo en 15 países
pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/UnderConstructionReactorsByCountry.
Y eso son sólo las centrales clásicas que conoces.

Después están los SMR dónde hay más de 60 empresas, y los reactores de IV generación y los de Torio, que es donde China realmente está a la cabeza.
taSanás #1 taSanás
#0 toma, una tilde para el titular: ‘
