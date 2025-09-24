edición general
Cómo extender WPGraphQL con tipos y resolvers propios en PHP en WordPress

Este artículo ofrece una guía detallada para extender WPGraphQL en WordPress mediante la creación de tipos y resolvers personalizados en PHP. Incluye ejemplos prácticos de código, buenas prácticas de seguridad y rendimiento, así como patrones comunes para añadir campos a tipos existentes, crear tipos personalizados y gestionar consultas y mutaciones. Ideal para desarrolladores que buscan optimizar su implementación de GraphQL en entornos WordPress.

2 comentarios
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Creo que he entendido un poco del titular, y me hace sentir sucio.
Cuñado #2 Cuñado
@Eirene parece que no se cansa de spamear sus mierda-webs
