edición general
3 meneos
33 clics
Cómo encontrar la prenda de látex perfecta

Cómo encontrar la prenda de látex perfecta

La ropa de látex siempre se ha asociado con la audacia, la valentía, las declaraciones de moda originales y un toque de rebeldía. ¡El látex es un tejido espectacular que puede transformar cualquier atuendo de sencillo a fabuloso! Sin embargo, encontrar la prenda de látex ideal requiere más que elegir la talla correcta. Si usas ropa de látex (ya seas principiante o no), conocer su comportamiento y cómo se ajusta, estira y se adapta a tu cuerpo puede ser fundamental tanto para la comodidad como para la estética.

| etiquetas: ropa , prenda , látex , consejos , vestido
3 0 0 K 26 ocio
7 comentarios
3 0 0 K 26 ocio
Doisneau #3 Doisneau
La ropa de látex siempre se ha asociado con la audacia, la valentía, las declaraciones de moda originales y un toque de rebeldía

Ehm... tengo malas noticias para el autor del articulo...
7 K 92
Charles_Dexter_Ward #6 Charles_Dexter_Ward
#4 Casi lo pillas :roll:
0 K 20
Charles_Dexter_Ward #2 Charles_Dexter_Ward
Para el látex yo siempre recurro a @skaworld sus consejos lo clavan.
0 K 20
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Pues lo de clavar/pinchar el latex ... no suele ser una buena idea.
0 K 20
skaworld #7 skaworld
#2 #4 Pues a ver, tampoco tiene tanta ciencia

sudo apt install texlive texlive-latex-extra texlive-pictures texlive-science
0 K 12
Apotropeo #1 Apotropeo
Lo único que me pongo de látex son los preservativos , y no voy enseñandolos por ahí.
0 K 9
Euripio #5 Euripio
Yo asocio la ropa de látex con látigos, medias de malla y tacones de aguja.
La gorra nazi es opcional.
0 K 7

menéame