Cómo ejecutar un servidor de Minecraft y otras cosas en un ordenador UNIVAC de los años 60 [ENG]  

Hicimos un montón de cosas alucinantes, entre ellas: Programas en OCaml (!), un servidor web, cifrado Curve25519 + AES, un intérprete de BASIC, ELIZA, juegos como Oregon Trail, Wordle y Battleship… ¡y mucho más! Todo esto en un ordenador de 250 kHz con solo 90 KB de RAM de la década de 1960. ¡Vivo para este tipo de cosas! Me obsesiona ejecutar código en lugares insólitos y romper las barreras técnicas. Este es mi proyecto más ambicioso hasta la fecha, y nos ha llevado unos ocho meses de trabajo a mí y a otros.
| etiquetas: univac , servidor de minecraft , tecnología , retro
