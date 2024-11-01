Cómo detener la sudoración en los glúteos  

Sudar en la zona de los glúteos no es una sensación muy agradable, pero lo cierto es que la mayoría de las personas la experimentan en algún momento de sus vidas. Sea que se trate de las altas temperaturas del verano o de los nervios, llegará un momento en que los glúteos sudarán demasiado. Por suerte, existen diversas formas de combatir el problema y dejar esta zona fresca.