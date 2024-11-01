edición general
¿Cómo se compara la semana laboral de 40 horas aprobada en México con el resto de América Latina? (y por qué Argentina es un caso aparte)

El Congreso mexicano aprobó este martes una histórica ley de enmienda constitucional para reducir, de forma gradual, la semana laboral de 48 horas a 40, que comenzará a implementarse el próximo año. La ley, que fue impulsada principalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum y el oficialismo, indica que la semana laboral será de 40 horas para el año 2030, un cambio sustancial para miles de trabajadores en el país y que se alinea con las tendencias globales de reducción de los horarios de trabajo...

#2 Marisadoro *
Vaya, Claudia Sheinbaum no ha escuchado la receta de aquel insigne expresidente de la CEOE:
"Los trabajadores deben rabajar más y ganar menos".
0 K 18
#1 XXguiriXX
Sobre sólo 1 día de descanso, da flexibilidad para poder trabajar 6 días a la semana pero menos horas por día.
0 K 16

