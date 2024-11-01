Cómo cocinar el culo de un cerdo

Me gusta comer buenos cortes de carne, pero los cortes de segunda calidad, esas partes que generalmente son ninguneadas por los restaurantes caros, me parecen irresistibles. El culo del cerdo es lo que se conoce como "pork butt" en Estados Unidos. Esta receta la prepare en muchas ciudades, con algunas excepciones como en el caso de Arabia Saudita, que si hubiera llegado a sugerir esa receta, me hubieran colgado, después de haberme azotado, en una plaza pública.