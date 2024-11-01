edición general
DW - Como Alemania de esta saltando sus principios para exportar más armamento a las guerra del mundo

¿Es posible exportar armas y defender los derechos humanos al mismo tiempo? Esta es la contradicción a la que se enfrenta alemania, el quinto mayor exportador de armas del mundo. En el papel tiene estrictas reglas para su venta, pero las armas están llegando a países y territorios de todo el mundo, también en zonas de guerra como Yemen, Ucrania y Gaza.

Lutin #1 Lutin
¿Sus principios? No me hagáis reír de esta manera que me da vergüenza joder.
#2 Tronchador.
#1 Claro, tienen, como todos principios, y si no le gusta a quien sea tienen otros.
johel #3 johel *
#2 Te me adelantaste por un minuto que tarde en escribir :-D
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
#1 Pues sí
Deutsche Welle o DW es un servicio de radiodifusión internacional financiada por el presupuesto fiscal federal alemán.
Su propia cadena haciendo autocrítica
Ya me gustaría verlo en Rusia por ejemplo
ElBeaver #5 ElBeaver
La libertad de prensa es así: a veces se publican noticias que no agradan. Eso es lo hermoso de Occidente, donde todos pueden expresar su opinión y estar de acuerdo o no con ella, sin que ocurra nada.
