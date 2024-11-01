DW - Como Alemania de esta saltando sus principios para exportar más armamento a las guerra del mundo  

¿Es posible exportar armas y defender los derechos humanos al mismo tiempo? Esta es la contradicción a la que se enfrenta alemania, el quinto mayor exportador de armas del mundo. En el papel tiene estrictas reglas para su venta, pero las armas están llegando a países y territorios de todo el mundo, también en zonas de guerra como Yemen, Ucrania y Gaza.
Deutsche Welle o DW es un servicio de radiodifusión internacional financiada por el presupuesto fiscal federal alemán.
Su propia cadena haciendo autocrítica
Ya me gustaría verlo en Rusia por ejemplo