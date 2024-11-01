edición general
El Comité del Senado suizo vota a favor de poner fin a la prohibición de nuevas centrales nucleares (eng)

La mayoría de la comisión responsable del Senado suizo ha votado a favor de una contrapropuesta a la Iniciativa Stop Blackout con una clara mayoría. Una política energética tecnológicamente neutral debería garantizar capacidades de producción nacional suficientes para un suministro de energía seguro y rentable en todo momento, según el comunicado de prensa. La posibilidad de construir nuevas centrales nucleares ampliará el margen de maniobra para el futuro suministro energético.

Muy bien, han levantado el veto.
Dentro de 20 años comprobaremos que la decisión es irrelevante y no han hecho ninguna central después de evaluar los pros y los contras.
#2 Venía a decir algo parecido, la moratoria nuclear en España terminó en 1997, pero nadie ha construido una central nueva desde entonces.
#3 Las centrales Nucleares en España no se pueden construir sin la aprobación del consejo de ministros, y si ni el propio estado puede construir un Almacén Temporal Nuclear por la cantidad de papeles y rechazo, se va a arriesgar una empresa privada a construir algo que le va a costar sangre sudor y lagrimas hacer para q después llegue un gobierno y te diga q no te deja construir.

Hay una en el País Vasco, esa está a 1 o 2 años de construir, ahí esta.... cerrada
#2 Tal cual
Tal como está el panorama geopolítico global, y más en europa, me parece genial llenarla de zaporiyias.
