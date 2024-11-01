El Comité del Senado suizo vota a favor de poner fin a la prohibición de nuevas centrales nucleares (eng)

La mayoría de la comisión responsable del Senado suizo ha votado a favor de una contrapropuesta a la Iniciativa Stop Blackout con una clara mayoría. Una política energética tecnológicamente neutral debería garantizar capacidades de producción nacional suficientes para un suministro de energía seguro y rentable en todo momento, según el comunicado de prensa. La posibilidad de construir nuevas centrales nucleares ampliará el margen de maniobra para el futuro suministro energético.
| etiquetas: suiza , senado , nuclear , prohibición , stop blackout
Dentro de 20 años comprobaremos que la decisión es irrelevante y no han hecho ninguna central después de evaluar los pros y los contras.
Hay una en el País Vasco, esa está a 1 o 2 años de construir, ahí esta.... cerrada