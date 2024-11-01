edición general
El Comisionado de Transparencia apremia al Ayuntamiento de La Adrada a aportar la información sobre el “chalet irregular” del juez Peinado

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León apremia al Ayuntamiento de La Adrada a dar la información sobre el “chalet irregular” que el juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, tiene en esta localidad de Ávila. En concreto, el órgano que se ocupa de la transparencia en la comunidad castellanoleonesa y que ya requirió datos referidos a la vivienda para comprobar si todo estaba o no en orden, contesta otra vez al activista Fernando Jabonero, que lleva años poniendo pie en pared contra la situación urbanística del magistrad

OCLuis #2 OCLuis
Atentos ahora a como tomarán venganza o intentarán amedrentar a quien sea para que esto se pare aquí y no siga palante.
Malinke #3 Malinke
Es que lo que está ocurriendo no puede ser más esperpéntico. Si Peinado, en su no menos esperpéntica instrucción, encontrará una propiedad de Begoña en las mismas circunstancias que está su chalet, sería motivo de una investigación por parte de la UCO con informes de cientos de folios.
Es inconcebible que el CGPJ mantenga en activo a este juez impartiendo justicia, sin tener claro si este juez se saltó la justicia.
#4 Cincocuatrotres
#3 pues que lo hagan! que investiguen! lo mismo que se está investigando a Begoña, mejor para todos, más trasparencia es más igualdad, estamos siempre justificando mierdas porque el otro...
Malinke #6 Malinke
#4 aunque diera mi opinión negativa sobre la investigación de Peinado a Begoña (que la baso en información y datos que da mucha gente que se dedica a la justicia y que con la ley en la mano ven muchas irregularidades), no justificó una investigación por otra; el juez Peinado no debiera estar en activo, en ningún caso, sin que se resuelva el suyo.
#9 Cincocuatrotres
#6 particularmente pienso que hace falta más Peinados en este país de corruptos, y que a los Peinados les investiguen también por supuesto, todos ganaremos.
#5 Marisadoro *
#3 Caerá un administrativo del Ayuntamiento, como pasó en el caso C. Cifuentes.
Funcionarios que de vez en cuando cambian expedientes por su propia voluntad.
Malinke #7 Malinke
#5 de momento lo están estirando. Al final prescribirá o esperarán a que muera alguien que estuvo relacionado en el tema, para cargarle todas las culpas.
sat #1 sat
Paparruchas. Lo importante es lo otro.
oceanon3d #8 oceanon3d *
Cada vez pienso mas que esto es un modus operandi generalizado en la relacion PP - jueces conservadores solícitos; gobiernos locales amables con determinadas cosas.
