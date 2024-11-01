El Comisionado de Transparencia apremia al Ayuntamiento de La Adrada a aportar la información sobre el “chalet irregular” del juez Peinado

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León apremia al Ayuntamiento de La Adrada a dar la información sobre el “chalet irregular” que el juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, tiene en esta localidad de Ávila. En concreto, el órgano que se ocupa de la transparencia en la comunidad castellanoleonesa y que ya requirió datos referidos a la vivienda para comprobar si todo estaba o no en orden, contesta otra vez al activista Fernando Jabonero, que lleva años poniendo pie en pared contra la situación urbanística del magistrad