La comisión Koldo del Senado cita a Pedro Sánchez el jueves 30 de octubre

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha avanzado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será citado dentro de dos semanas, el jueves 30 de octubre, a las 9:00 horas, para su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo de la Cámara Alta. Así lo ha informado García en una rueda de prensa minutos antes de que la decisión sea tomada formalmente en una reunión telemática de la mesa de la comisión, el órgano encargado de las citaciones y en el que tiene mayoría el PP.

comentarios
Andreham #1 Andreham
No lo consiguen por el juzgado pues lo consiguen por el cementerio de elefantes.
#2 Somozano
#1 Entonces te parece mal que una de las dos cámaras legislativas convoque al presidente del gobierno (que lleva año y medio sin pisar aquello) para cumplir con una de las funciones del legislativo, la de controlar al gobierno y que este responda porque coño los dos ex números 2 del presidente del gobierno uno de ellos ministro y el otro el máximo interlocutor del gobierno co sus socios están metidos en un caso de corrupcion con prostitución y mordidas de por medio
sotillo #4 sotillo
#2 Esto es muy bonito y democrático pero te apuesto lo que quieras a que la derecha lo convierte en una circo de monos colocados
Andreham #5 Andreham
#2 No, a ver, querido Alcama o compañero de café de Alcama.

A mi que caiga Sanchez y el psoe me parece genial, son unos hijos de puta corruptos y están pervirtiendo el espectro de la izquierda, secuestrando la ideología.

Yo simplemente me río porque el senado no vale para absolutamente nada más que para aparcar a estómagos agradecidos y gente que sabe mucho y se puede ir de la lengua, y como no han conseguido que su juez prevadicador estrella, Peinado, enganche a Sanchez, pues lo hacen ellos aunque sea para conseguir la foto y el titular.
sotillo #3 sotillo
#1 Van a salir trasquilados, esta gente no le llega al presidente ni a la altura del zapato, pero si son unos mermados, los sacas del perro Sánchez hp y se acabó su capacidad de procesar
oceanon3d #6 oceanon3d *
La fecha no es casual; el 29 se cumplen dos años en que un gobierno de PP mato por negligencia a 228 personas.

El PP tratando de configurar con este tema el panorama mediático.

Dan asco el 100% del tiempo.
obmultimedia #7 obmultimedia
#6 se cumple un año, no dos.
oceanon3d #8 oceanon3d
#7 Tienes razón ... Pero no cambia nada
