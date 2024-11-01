La comisión Koldo del Senado cita a Pedro Sánchez el jueves 30 de octubre

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha avanzado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será citado dentro de dos semanas, el jueves 30 de octubre, a las 9:00 horas, para su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo de la Cámara Alta. Así lo ha informado García en una rueda de prensa minutos antes de que la decisión sea tomada formalmente en una reunión telemática de la mesa de la comisión, el órgano encargado de las citaciones y en el que tiene mayoría el PP.
| etiquetas: koldo , comisiones , senado , politica , corrupcion , nacional
A mi que caiga Sanchez y el psoe me parece genial, son unos hijos de puta corruptos y están pervirtiendo el espectro de la izquierda, secuestrando la ideología.
Yo simplemente me río porque el senado no vale para absolutamente nada más que para aparcar a estómagos agradecidos y gente que sabe mucho y se puede ir de la lengua, y como no han conseguido que su juez prevadicador estrella, Peinado, enganche a Sanchez, pues lo hacen ellos aunque sea para conseguir la foto y el titular.
El PP tratando de configurar con este tema el panorama mediático.
Dan asco el 100% del tiempo.