La comisión Koldo del Senado cita a Pedro Sánchez el jueves 30 de octubre

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha avanzado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será citado dentro de dos semanas, el jueves 30 de octubre, a las 9:00 horas, para su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo de la Cámara Alta. Así lo ha informado García en una rueda de prensa minutos antes de que la decisión sea tomada formalmente en una reunión telemática de la mesa de la comisión, el órgano encargado de las citaciones y en el que tiene mayoría el PP.