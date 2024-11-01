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Comisario de Transporte UE avisa de consecuencias "catastróficas" si Ormuz sigue bloqueado

Comisario de Transporte UE avisa de consecuencias "catastróficas" si Ormuz sigue bloqueado

El comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, aseguró este martes que no se esperan cancelaciones generalizadas de vuelos el próximo verano pese al encarecimiento del queroseno, pero advirtió de «consecuencias catastróficas» si no se logra una pronta solución diplomática al bloqueo de Ormuz. El comisario adelantó que mañana, miércoles, la Comisión presentará una serie de recomendaciones sobre energía a la luz de la crisis en Oriente Medio, entre las que habrá orientaciones para el sector del transporte, pero

| etiquetas: geoestrategia , guerra , consumo , economía , dinero
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2 comentarios
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alehopio #1 alehopio
Estados Unidos ya ha activado la Ley de Producción de Defensa que otorga al Ejecutivo el poder legal para priorizar el abastecimiento interno en cualquier momento, lo que puede suponer que Estados Unidos restrinja las exportaciones de productos refinados (diésel y gasolina), esto ocurriría justo cuando ocurra el agotamiento de las reservas europeas (mediados de junio), creando una tormenta perfecta de desabastecimiento; dejaría a Europa sin su principal "salvavidas" ante el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

www.meneame.net/story/trump-invoco-ley-produccion-defensa-combatir-aum
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#2 Pixmac
El patetismo de la UE no le ayudará. Podrían comenzar por suspender el tratado de comercio con Israel y dejar de "ponerse de perfil" con los ataques de Israel y Estados Unidos. O hacen algo o la UE sufrirá mucho por algo en lo que nada tiene que ver.
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menéame