Comisario de Transporte UE avisa de consecuencias "catastróficas" si Ormuz sigue bloqueado

El comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, aseguró este martes que no se esperan cancelaciones generalizadas de vuelos el próximo verano pese al encarecimiento del queroseno, pero advirtió de «consecuencias catastróficas» si no se logra una pronta solución diplomática al bloqueo de Ormuz. El comisario adelantó que mañana, miércoles, la Comisión presentará una serie de recomendaciones sobre energía a la luz de la crisis en Oriente Medio, entre las que habrá orientaciones para el sector del transporte, pero