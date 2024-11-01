edición general
26 meneos
43 clics
El comisario del montaje de la coca a Urbán declara que ni sabía quién era el político de Podemos: “Miré en Wikipedia”

El comisario del montaje de la coca a Urbán declara que ni sabía quién era el político de Podemos: “Miré en Wikipedia”

El comisario jubilado José Luis Olivera, artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán, ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional. Olivera ha descargado la responsabilidad de la investigación sobre el entonces europarlamentario de Podemos en dos mandos a sus órdenes en el momento de los hechos, cuando él dirigía el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Según informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración, Olivera ha identificado a los dos subordinados, un comisario principal y

| etiquetas: coca , urbán , montaje , policía , podemos
22 4 0 K 143 actualidad
8 comentarios
22 4 0 K 143 actualidad
#1 Marisadoro *
El comisario, ya jubilado, ha dicho que los confidentes del relato no eran suyos y ha descargado toda la responsabilidad en sus subordinados.

Inmaculado
1 K 30
#5 concentrado
#1 Sus subordinados o el informático, el que pillen más a mano.
0 K 20
Dene #6 Dene
#1 caradura, mas bien
0 K 12
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Otro camisa parda jubilado.
0 K 20
#2 chavi
Que no se hable nada de este caso en los medios lo dice todo...
0 K 12
devilinside #3 devilinside
Como dice Shrek: y voy yo y me lo creo
0 K 12
#7 TOTEMICO
¿Y por qué este comisario impresentable no va de imputado y sí de testigo?
0 K 7
#8 Donlixo
"No fue nada personal" añadió después. Sólo uno como tantos otros...
0 K 6

menéame