comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
26
clics
El comisario de migración avisa a Sánchez: "Los irregulares deben abandonar la UE; si no, las reglas no son creíbles"
El comisario de migración avisa a Sánchez: "Los irregulares deben abandonar la UE; si no, las reglas no son creíbles"
|
etiquetas
:
sanchez
,
migración
,
ue
7
2
3
K
62
actualidad
11 comentarios
Comentarios destacados:
#4
angelitoMagno
Se les regula y ya no son irregulares.
Jaque mate, comisario.
5
K
67
#8
Priorat
#4
Ya, tampoco se ha referido a Sánchez. Y tampoco se puede entender que se refiere a las regularizaciones
Ha dicho lo que ya dicho. Que quien no esté de legal debe marchar. Ni más, ni menos. No ha dicho que esté en contra de las regularizaciones. Sus palabras han sido muy calculadas para no decir prácticamente nada.
2
K
38
#5
Marisadoro
*
... una competencia exclusiva de España.
www.elperiodico.com/es/internacional/20260129/comisario-europeo-migrac
2
K
42
#6
Suleiman
Super interesante, eso lo dicen 3 funcionarios que no sabe sabe quienes son. Y en el mismo artículo:
"El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, intervendrá el martes por la tarde ante el Parlamento Europeo en un debate titulado 'La política española de regularización a gran escala y su impacto en el espacio Schengen y la política migratoria de la UE'. Preguntado por la decisión adoptada por España en enero, Brunner no emitió juicio alguno y dijo que se trata de una responsabilidad nacional."
2
K
36
#2
espartino
Todavía hay partido
Exclusiva: La Comisión Europea rechaza la regularización de inmigrantes sin papeles propuesta por Sánchez
es.euronews.com/my-europe/2026/02/10/exclusiva-comision-europea-rechaz
2
K
29
#1
YeahYa
Yo solo vengo aquí para señalar que 'secretario de migración' rima con 'chúpame un cojón'.
0
K
20
#7
obmultimedia
#1
Es del Partido Popular Austríaco, todo dicho.
0
K
11
#3
Alegremensajero
Las reglas son muy creíbles ahora mismo, pregunta al sector agrario y ganadero por todos los productos que tienen prohibido utilizar y que con el acuerdo de Mercasur ahora nos los van a meter desde el otro lado del charco sin ningún problema... Vete a tomar por culo, anda.
1
K
19
#11
azathothruna
Comisario
Menudo titulo que suena muy gringo
0
K
14
#9
z1018
¿Se refiere a los ucranianos?
0
K
7
#10
espartino
*
Esta claro que los regularizados en España no van a poder trabajar en Francia o en Alemania de forma legal, pero ultimamente está la cosa tensa con la inmigración en varios paises europeos y si podrán circular 90 días por el espacio schengen de forma vacacional y evidentemente no pueden ser detenidos ni deportados. Ahora ¿como se conoce sin fronteras que realmente lleva 90 días en Francia?. Otra es los que vengan de estos paises a España para intentar quedarse haciendo las trampas que sean…
» ver todo el comentario
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
