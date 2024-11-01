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Los comercios del centro de València ven insostenible el modelo de fallas
La asociación de comerciantes del nucleo histórico pide a la alcaldesa abrir un debate de manera urgente: "La fiesta no se elimina, se ordena". En valenciano
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#3
Rogue
Que hagan un fallometro en Pinedo
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#1
YSiguesLeyendo
quieren fiestón en pleno centro con alcohol, mucho, sin ruido, sin suciedad, sin meadas ni vomitonas, etc... eso es imposible!
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#2
CharlesBrowson
ya me esta escamando un poco este movimiento anti fallas
ya todos sabemos como son los valencianos, la fama que tienen y como se la gastan...pero esto ya...no se...parece que hay algo mas detras
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