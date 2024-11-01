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Los comercios del centro de València ven insostenible el modelo de fallas

Los comercios del centro de València ven insostenible el modelo de fallas

La asociación de comerciantes del nucleo histórico pide a la alcaldesa abrir un debate de manera urgente: "La fiesta no se elimina, se ordena". En valenciano

| etiquetas: fallas , valencia , comercios
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3 comentarios
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Rogue #3 Rogue
Que hagan un fallometro en Pinedo
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
quieren fiestón en pleno centro con alcohol, mucho, sin ruido, sin suciedad, sin meadas ni vomitonas, etc... eso es imposible!
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
ya me esta escamando un poco este movimiento anti fallas :popcorn: ya todos sabemos como son los valencianos, la fama que tienen y como se la gastan...pero esto ya...no se...parece que hay algo mas detras
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menéame