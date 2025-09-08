Comer placenta: entre moda viral, creencias personales y advertencias médicas

Comer tejidos u órganos humanos no mejorará de golpe y porrazo la salud. Tampoco la placenta, por mucho contenido en redes sociales que diga que sí. No hay evidencia científica de que la placenta, «vuelta y vuelta», encapsulada o de cualquier otra forma, sea recomendable para absolutamente nada. Supone riesgos para la salud por posible presencia de bacterias y toxinas (la placenta actua de filtro) y niveles residuales de hormonas (estrógeno, progesterona, oxitocina) que podrían interferir con la lactancia, coagulación o causar efectos adversos.