Combatiendo al Capital: la batalla por el futuro de la humanidad

El capital como fuerza desatada que lleva a los súper ricos a bunkerizarse mientras vacían la democracia. Javier Milei o Donald Trump aparecen como síntomas del “autoritarismo de mercado”, con crisis climática y riesgo de guerra nuclear de fondo. Solución: poner tope a la riqueza.

| etiquetas: opinión , capitalismo , democracia , desigualdad , crisisclimatica
Autarca #1 Autarca *
Si el autor cree que el capitalismo progre no es parte del problema, el es parte del problema

Lo digo porque habla demasiado como si el problema solo fuese Trump

El problema viene de mucho antes de Trump, y gente como Clinton, Biden, y Obama han sido parte activa en el
eurogaroto #2 eurogaroto
#1 La tesis del artículo es que el problema es la acumulación de dinero sin límites en manos de unos poquísimos. En ese sentido, Trump es instrumental, no “la” causa. Y, como bien dices (y el artículo no menciona), podría argumentarse que los presidentes anteriores a Trump también fueron instrumentales.
