Combatiendo al Capital: la batalla por el futuro de la humanidad

El capital como fuerza desatada que lleva a los súper ricos a bunkerizarse mientras vacían la democracia. Javier Milei o Donald Trump aparecen como síntomas del “autoritarismo de mercado”, con crisis climática y riesgo de guerra nuclear de fondo. Solución: poner tope a la riqueza.
| etiquetas: opinión , capitalismo , democracia , desigualdad , crisisclimatica
Lo digo porque habla demasiado como si el problema solo fuese Trump
El problema viene de mucho antes de Trump, y gente como Clinton, Biden, y Obama han sido parte activa en el
Y se supone que tenemos un "gobierno progresista"
