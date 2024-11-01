Colonos israelíes y militares aceleran la expulsión violenta de palestinos de sus tierras en Cisjordania (EN)

Lo que una vez fue una invasión progresiva por parte de los colonos se ha intensificado en los últimos tres años hasta convertirse en una campaña de expulsión masiva respaldada por el Estado.
| etiquetas: sionismo , eeuu , gaza , genocidio , cisjordania
Ataques nocturnos y acoso: Grupos de colonos, a menudo armados, realizan incursiones en aldeas para incendiar viviendas, vehículos y cultivos.
Uso de tecnología y animales: Se emplean drones para vigilar comunidades, perros de ataque y vehículos todoterreno (ATVs) para hostigar a pastores y dispersar su ganado.
2. Estrangulamiento Económico
Pastoreo coercitivo (grazing): Los colonos llevan su ganado a tierras privadas palestinas para consumir los pastos y… » ver todo el comentario
Y con la firma de la inmobiliaria Divina del Dios de los Sionistas.