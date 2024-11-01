edición general
Colonos israelíes y militares aceleran la expulsión violenta de palestinos de sus tierras en Cisjordania (EN)

Lo que una vez fue una invasión progresiva por parte de los colonos se ha intensificado en los últimos tres años hasta convertirse en una campaña de expulsión masiva respaldada por el Estado.

Free_palestine #3 Free_palestine *
Nada nuevo: colonos armados, ejército protegiendo a los colonos y familias palestinas expulsadas. Todo como siempre. Luego dirán que es un conflicto complejo… pero es su mismo modus operandi de 4 puntos :palm:
Free_palestine #4 Free_palestine
1. Intimidación y Violencia Directa
Ataques nocturnos y acoso: Grupos de colonos, a menudo armados, realizan incursiones en aldeas para incendiar viviendas, vehículos y cultivos.
Uso de tecnología y animales: Se emplean drones para vigilar comunidades, perros de ataque y vehículos todoterreno (ATVs) para hostigar a pastores y dispersar su ganado.
2. Estrangulamiento Económico
Pastoreo coercitivo (grazing): Los colonos llevan su ganado a tierras privadas palestinas para consumir los pastos y
aupaatu #1 aupaatu *
Seguro que son casas de terroristas de Hamás y los colonos son aborigenes palestinos de toda la vida con escrituras de propiedad de los terrenos.
Y con la firma de la inmobiliaria Divina del Dios de los Sionistas.
sotillo #2 sotillo
#1 Los colonos serán los últimos joputas reclutados para asesinar y saquear a cambio del botín que los promete el Neta y su gobierno de carniceros
