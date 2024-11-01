·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11106
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
5655
clics
"Así me gusta, Antonio. Gente comprometida con España"
5454
clics
Charlie Hebdo | Escasez: ¿Nos quedaremos sin líderes supremos?
4965
clics
Pasajera fue expulsada del avión tras negarse a usar auriculares
4584
clics
Irán lanza su mayor ataque sobre Israel en el duodécimo día de guerra
más votadas
725
El Poder Judicial abre una investigación al juez Peinado por una filtración a OkDiario en el caso contra Begoña Gómez
569
Reportero: «¿Hay alguna prueba de que Irán estuviera a punto de atacar a Estados Unidos?» Casa Blanca: «El presidente Trump tuvo una corazonada» [ENG]
554
Quirón da por hecho que ha ganado un contrato de 140 millones de euros para dirigir durante cinco años un laboratorio público donde se analizan las pruebas de casi 1,4 millones de madrileños
406
Israel prohíbe a periodistas ofrecer cobertura bélica en su territorio
420
Vídeo | La montería de la vergüenza en Ciudad Real
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
16
clics
Colonialismo y patriarcado - El Orden Mundial
El feminismo islámico surge de las luchas anticoloniales y tiene como principal objetivo reinterpretar en clave femenina los textos islámicos.
|
etiquetas
:
feminismo
,
islam
,
racismo
2
1
2
K
8
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
2
K
8
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
silzul
La dignidad humana y las religiones son prácticamente incompatibles. Si alguien quiere hacerse pajas mentales con el Islam es libre de intentar justifica lo injustificable.
2
K
37
#4
Findeton
¿Feminismo islámico? Pero si según su texto sagrado, Mahoma se casó con una niña de 6 años con la que tuvo relaciones a partir de los 9 años. No sé, ¿qué feminismo cabe ahí? ¿O es que esa parte del libro sagrado la repudian? Pregunto por curiosidad.
0
K
10
#2
karaskos
Por Dios! Que noticia
0
K
8
#1
Arcadiano
En lo personal. Yo no veo más patriarcado en el islam de lo que hay en el cristianismo.
La diferencia sustancial, para mi, es que en el islam si hay un verdadero feminismo. Una mujer que elige abandonar los valores capitalistas para centrarse en su rol como mujer musulmána, es el acto feminista más grande. Y ahí está el apoyo de toda su gente.
El patriarcado musulmán no existe. Es una invención de occidente, de intentar meter por la fuerza su visión de la realidad en el mundo musulmán.
Reflejan el mundo patriarcal cristianó en el musulmsn. Pero donde está el papa del islam? No hay.
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La diferencia sustancial, para mi, es que en el islam si hay un verdadero feminismo. Una mujer que elige abandonar los valores capitalistas para centrarse en su rol como mujer musulmána, es el acto feminista más grande. Y ahí está el apoyo de toda su gente.
El patriarcado musulmán no existe. Es una invención de occidente, de intentar meter por la fuerza su visión de la realidad en el mundo musulmán.
Reflejan el mundo patriarcal cristianó en el musulmsn. Pero donde está el papa del islam? No hay.