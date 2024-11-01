edición general
Colonialismo y patriarcado - El Orden Mundial

El feminismo islámico surge de las luchas anticoloniales y tiene como principal objetivo reinterpretar en clave femenina los textos islámicos.

4 comentarios
#3 silzul
La dignidad humana y las religiones son prácticamente incompatibles. Si alguien quiere hacerse pajas mentales con el Islam es libre de intentar justifica lo injustificable.
Findeton #4 Findeton
¿Feminismo islámico? Pero si según su texto sagrado, Mahoma se casó con una niña de 6 años con la que tuvo relaciones a partir de los 9 años. No sé, ¿qué feminismo cabe ahí? ¿O es que esa parte del libro sagrado la repudian? Pregunto por curiosidad.
karaskos #2 karaskos
Por Dios! Que noticia :palm:
#1 Arcadiano
En lo personal. Yo no veo más patriarcado en el islam de lo que hay en el cristianismo.

La diferencia sustancial, para mi, es que en el islam si hay un verdadero feminismo. Una mujer que elige abandonar los valores capitalistas para centrarse en su rol como mujer musulmána, es el acto feminista más grande. Y ahí está el apoyo de toda su gente.

El patriarcado musulmán no existe. Es una invención de occidente, de intentar meter por la fuerza su visión de la realidad en el mundo musulmán.
Reflejan el mundo patriarcal cristianó en el musulmsn. Pero donde está el papa del islam? No hay.
