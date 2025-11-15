Colombia: los jóvenes son menos, y se marchan

El hecho de que las remesas provenientes del exterior estén creciendo al ritmo en que lo vienen haciendo (13,3%), representa una suma superior a la que se recibe por concepto de exportaciones de petróleo, resulta ser un indicador muy preocupante, pues señala claramente que los colombianos en el exterior crecen a ritmos que deben alarmar. Estamos haciendo una gran inversión para educar a nuestros jóvenes y para sostenerlos en buenas condiciones de salud, para después entregarlos a otro país, para que exploten sus conocimientos y habilidades.