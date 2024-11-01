edición general
Los colegios privados y concertados aumentan sus ingresos hasta los 14.400 millones

El mercado está liderado por varios grupos empresariales y congregaciones religiosas que gestionan múltiples centros

El mercado está liderado por varios grupos empresariales y congregaciones religiosas que gestionan múltiples centros
Que maravilla! ¬¬ :palm: :ffu:
No me extraña, con esas becas (dinero público) que sirven para que curses en centros privados. En Madrid, por ejemplo, alcanzan los 3.500 euros que las familias no ven, van directamente al colegio/instituto.
lógico, si hasta un defensor de lo público como Pablo Iglesias hace eso...

habrá que preguntarse por qué la gente elige esas opciones por delante de un colegio público
#2 A ver... se entiende tu punto pero dime, Cuantos defensores de lo privado chupan de lo público? Son por ello menos derechuzos? No, verdad? Pues a ver si le das alguna vuelta.
#4 en mi opinión nadie debería chupar de lo público. Es que confundís liberalismo con conservadurismo y así os va
