10
meneos
10
clics
Los colegios privados y concertados aumentan sus ingresos hasta los 14.400 millones
El mercado está liderado por varios grupos empresariales y congregaciones religiosas que gestionan múltiples centros
etiquetas
educación
privatización
derechos
religión
concertados
actualidad
5 comentarios
actualidad
#1
Tkachenko
El mercado está liderado por varios grupos empresariales y congregaciones religiosas que gestionan múltiples centros
Que maravilla!
#3
concentrado
No me extraña, con esas becas (dinero público) que sirven para que curses en centros privados. En Madrid, por ejemplo, alcanzan los 3.500 euros que las familias no ven, van directamente al colegio/instituto.
#2
vGeeSiz
lógico, si hasta un defensor de lo público como Pablo Iglesias hace eso...
habrá que preguntarse por qué la gente elige esas opciones por delante de un colegio público
#4
QRK
#2
A ver... se entiende tu punto pero dime, Cuantos defensores de lo privado chupan de lo público? Son por ello menos derechuzos? No, verdad? Pues a ver si le das alguna vuelta.
#5
vGeeSiz
#4
en mi opinión nadie debería chupar de lo público. Es que confundís liberalismo con conservadurismo y así os va
