Un colegio de Talavera impide una excursión a un niño con Down por tener pañal

Un colegio de Talavera impide una excursión a un niño con Down por tener pañal

La familia de un alumno de 8 años con síndrome de Down, escolarizado en el CEIP Hernán Cortés de Talavera, ha denunciado la vulneración de los derechos de su hijo tras haberle sido denegada la asistencia a una excursión escolar junto a sus compañeros. Los hechos ocurrieron el 5 de marzo, cuando el alumno no pudo participar en la excursión organizada por el centro a Micrópolix, ciudad para niños, donde los niños juegan a ser mayores. La excursión fue comunicada a las familias el día 20 de enero. El 4 de febrero, durante una tutoría, el equipo...

joffer #2 joffer *
Si no hay nadie cuya competencia sea cambiar el pañal lo veo normal. También pueden ir uno de los tutores y encargarse, como he visto en otros casos.
Spirito #3 Spirito *
#2 Así es.

Ojalá pueda ir el niño, claro, pero la responsabilidad de su cuidado en esos términos no puede recaer en los profesores.
DaniTC #4 DaniTC
#2 en el colegio donde está mi hijo hay un ATE para una niña con necesidades especiales. Le acompaña a todo tipo de actividades. Me extraña mucho está situación y desde luego, no deberían ser los tutores.
#5 Onaj
#4 Según se trasladó a la familia, el centro no disponía de un Auxiliar Técnico Educativo (ATE) para realizar dicha tarea, argumentando que estas funciones no corresponden al profesorado.

Cuando no hay personal de necesidades especiales o aula hueco se informa a los padres y se les recomienda cambiar de centro. Si no lo hacen pueden ocurrir este tipo de cosas.

Luego está el problema de siempre, la falta de interés de muchos trabajadores por un puesto de trabajo.

No obstante,

…   » ver todo el comentario
DaniTC #7 DaniTC
#5 no termino de entender qué tiene que ver el ayuntamiento para contratar a un profesor, que la competencia la tiene las CC. AA.
#8 Onaj *
#7 Si el colegio es municipal la competencia es del ayuntamiento.

Son pocos, pero los hay.

No tengo ni idea de por qué existen.
DaniTC #9 DaniTC
#8 pero entonces comprendo que no son públicos. Son como los CAIs municipales.
#12 Onaj
#9 Sí, son públicos. Y los profesores se contratan por una bolsa del ayuntamiento.

Los padres no pagamos nada, mi hijo va a un colegio municipal.
DaniTC #13 DaniTC *
#12 no me he explicado bien. Me refería a que es concertado, un privado concertado.
#14 Onaj
#13 No tiene concierto público. Es público, a secas. Pero depende del ayuntamiento, no de la comunidad.

En Valencia capital hay tres, aunque uno va a pasar a ser de titularidad autonómica en septiembre 2026.

www.valenciaextra.com/es/valencia/el-colegio-municipal-fernando-de-los

educacio-valencia.es/es/colegios-municipales/
joffer #6 joffer *
#4 si, pero si no lo hay o no puede ir a la excursión por tener que atender a otros niños, el niño no podrá ir a la excursión. O van los tutores o pagan un profesor sombra dispuesto a cambiar pañales.
DaniTC #10 DaniTC *
#6 ¿Cómo que profesor sombra? ¿De qué me estás hablando?

¿Por qué los padres tienen que contratar a alguien para que su hijo asista a la escuela pública OBLIGATORIA?
manzitor #11 manzitor
#2 Si con 8 años usa pañal, con seguridad tiene un ATE.
#15 Danae... *
"...todo responde a la «organización interna del centro» que aunque tiene un Auxiliar Técnico Educativo (ATE) entendió que no debía asistir a la excursión y dejar a otros niños con esas necesidades en el colegio."

Pues aquí creo que el centro educativo tiene razón, dejar sin auxiliar a los demás niños con necesidades
para que este vaya a una excursión hubiera sido un total desatino. Creo que los padres se han equivocado
no teniendo en cuenta en su globalidad la situación de los ñiños del colegio que también necesitan esta
asistencia, y que no es por tanto un recurso individual.
#1 silzul
Se junta la carencia de medios con la imposibilidad/ganas de los padres de suplir las necesidades de su hijo...
