Un colegio de Talavera impide una excursión a un niño con Down por tener pañal

La familia de un alumno de 8 años con síndrome de Down, escolarizado en el CEIP Hernán Cortés de Talavera, ha denunciado la vulneración de los derechos de su hijo tras haberle sido denegada la asistencia a una excursión escolar junto a sus compañeros. Los hechos ocurrieron el 5 de marzo, cuando el alumno no pudo participar en la excursión organizada por el centro a Micrópolix, ciudad para niños, donde los niños juegan a ser mayores. La excursión fue comunicada a las familias el día 20 de enero. El 4 de febrero, durante una tutoría, el equipo...
Ojalá pueda ir el niño, claro, pero la responsabilidad de su cuidado en esos términos no puede recaer en los profesores.
Cuando no hay personal de necesidades especiales o aula hueco se informa a los padres y se les recomienda cambiar de centro. Si no lo hacen pueden ocurrir este tipo de cosas.
Luego está el problema de siempre, la falta de interés de muchos trabajadores por un puesto de trabajo.
No obstante,
Son pocos, pero los hay.
No tengo ni idea de por qué existen.
Los padres no pagamos nada, mi hijo va a un colegio municipal.
En Valencia capital hay tres, aunque uno va a pasar a ser de titularidad autonómica en septiembre 2026.
¿Por qué los padres tienen que contratar a alguien para que su hijo asista a la escuela pública OBLIGATORIA?
Pues aquí creo que el centro educativo tiene razón, dejar sin auxiliar a los demás niños con necesidades
para que este vaya a una excursión hubiera sido un total desatino. Creo que los padres se han equivocado
no teniendo en cuenta en su globalidad la situación de los ñiños del colegio que también necesitan esta
asistencia, y que no es por tanto un recurso individual.