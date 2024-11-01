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El colapso del modelo de Viktor Orbán: cuando dejó de transmitir buenas noticias económicas a los trabajadores, el mensaje de guerra cultural no alcanzó para salvarlo

El colapso del modelo de Viktor Orbán: cuando dejó de transmitir buenas noticias económicas a los trabajadores, el mensaje de guerra cultural no alcanzó para salvarlo

La pandemia de covid-19 y la invasión rusa a Ucrania socavaron el pacto social sobre el que se construía el plan económico de Orbán. Aunque su retórica tras la crisis de 2008 se centraba en recuperar la “soberanía”, el plan de empleo húngaro seguía dependiendo de la inversión extranjera directa. La política gubernamental no buscó fortalecer los derechos laborales, sino crear una fuerza de trabajo de bajos salarios que fuera atractiva para los inversores privados multinacionales.

| etiquetas: hungría , viktor orbán , modelo , economía , colapso
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2 comentarios
5 1 0 K 67 EsteEuropa
oceanon3d #1 oceanon3d *
A ver si la gente despierta aquí un poco con el PP y VOX ... van camino al matadero como borregos pastoreados por Ana Rosa, Iker Jimemes, Losantos, Inda y el enano pelirrojo de las hormigas.
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ostiayajoder #2 ostiayajoder
La verdad es que en el mundo q viene, cayendo Trump (y si cae Trump cae Milei, pq se aguanta por la ayuda de este) y Orban y la Meloni alejandose....

Vox es una apuesta perdedora.
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menéame