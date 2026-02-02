El colapso eléctrico abre una histórica guerra político-empresarial de 100.000 millones

REE contra Iberdrola y Endesa; éstas contra CNMC; y CNMC contra sí misma y contra el Gobierno. Es una carrera desbocada en la que cada uno corre a culpar a los demás de un problema histórico. El pasado viernes, cuando la mitad de España pensaba en irse de fin de semana y la otra mitad luchaba contra la borrasca Kristin, la Comisión de Competencia (CNMC) publicaba una resolución sobre "especificaciones de detalle para la determinación de la capacidad de acceso de la demanda a las redes de transporte de electricidad", es el "mapa de capacidad".