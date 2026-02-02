edición general
El colapso eléctrico abre una histórica guerra político-empresarial de 100.000 millones

REE contra Iberdrola y Endesa; éstas contra CNMC; y CNMC contra sí misma y contra el Gobierno. Es una carrera desbocada en la que cada uno corre a culpar a los demás de un problema histórico. El pasado viernes, cuando la mitad de España pensaba en irse de fin de semana y la otra mitad luchaba contra la borrasca Kristin, la Comisión de Competencia (CNMC) publicaba una resolución sobre "especificaciones de detalle para la determinación de la capacidad de acceso de la demanda a las redes de transporte de electricidad", es el "mapa de capacidad".

ipanies #5 ipanies
Es imposible poner un poco de lógica técnica a todo este sistema porque se empezó mal, se dejó al libre albedrío de muchos intereses y ahora es un caos de la hostia!!!
Todos los que entienden del asunto vienen advirtiendo esto desde hace años, pero lo de siempre, las decisiones las toman inútiles sin conocimiento alguno y con unos intereses personales que nada tienen que ver con el interés general.
Enhorabuena a todos!! Otra cagada que vamos a pagar a escote!!!!
DORO.C #1 DORO.C
Menudo follón tienen montado... :-S
#3 Suleiman
Exactamente esto:  media
Antichulus #2 Antichulus
Un tal M. Rajoy, un tal J.L.R. Zapatero...
sotillo #4 sotillo
#2 Hombre Zapatero puede mandar la UME, claro que Rajoy nos puede mandar a Montoro, que dilema más grande, casi tanto como el sueldo mensual del presidente de Iberdrola
