El colapso de la Edad del Bronce dio lugar a la creación del primer barco de guerra, la galera heládica

La historia naval egea en este período es una de discontinuidad y reinvención forzosa. Durante la Edad del Bronce Final, el barco dominante era el barco minoico. Era un velero versátil, con cascos curvos, buena capacidad de carga y un elemento distintivo: el ikrion, una estructura ligera en popa...,Hacia el siglo XIII a.C., aparece la galera heládica. Un barco radicalmente diferente: casco más plano, diseñado para la velocidad impulsada por remos, y una figura de proa zoomorfa, Este barco era, esencialmente, el primer buque de guerra.