Codicia en el Ártico: las potencias detrás de su destrucción pugnan por controlar las riquezas destapadas por el deshielo

EEUU, Rusia o China, los principales causantes del calentamiento global que derrite el polo norte, chocan por el dominio de las rutas comerciales y los yacimientos abiertos en el Ártico, mientras la desaparición de hielo altera el clima mundial. Podría pasar por uno más de los 400 buques que llegan a diario al mayor puerto de Europa, pero cuando el carguero Istambul Bridge atracó en Rotterdam (Países Bajos) el 23 de octubre, cerró el viaje inaugural de la naviera china Sea Legend por la Ruta Norte del Ártico. Considerado un éxito, la compañía..