comentarios de esta noticia
5
meneos
29
clics
Los coches autónomos de Waymo usan operadores humanos en Filipinas para guiar a sus robotaxis en EE UU
El jefe de seguridad de la compañía, filial de Alphabet, reconoce que los empleados asiáticos intervienen en situaciones de conducción complicadas
|
etiquetas
:
ia
,
tecnologia
,
india
,
coches
4
1
2
K
27
tecnología
7 comentarios
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Detrás de chatgpt hay un indio buscando en la wikipedia
2
K
33
#6
sliana
#1
el que me responde a mi no busca, se lo inventa todo
1
K
14
#3
Torrezzno
La madre aue los parió
0
K
16
#7
platypu
#3
El titular es bastante sensacionalista, usan trabajadores cuando hay algun fallo en el recorrido. La conduccion sigue siendo autonoma hasta que se depure, como todo
0
K
8
#2
WcPC
*
#0
No sé si duplicada o relacionada, no tengo tiempo de mirar ahora el enlace....
Cuidado...
www.meneame.net/story/contrariamente-creencia-popular-waymos-realidad-
Que es cachondo, estas noticias comenzaron a aparecer cuando salió esta...
www.meneame.net/story/waymo-bajo-investigacion-federal-tras-atropellar
Siempre me ha parecido "cachondo" que el secreto era un secreto hasta que atropellaron a un niño y entonces le quisieron echar la culpa a un filipino...
0
K
12
#4
PerritaPiloto
Pues casi. En la empresa en la que presto servicio buscaron sistemas de transcripción de voz a texto y había una empresa que literalmente era la fachada de un call center en la India donde un operador transcribe la conversación al vuelo.
0
K
8
#5
bizcobollo
Conducción fina filipina
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
