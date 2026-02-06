edición general
Los coches autónomos de Waymo usan operadores humanos en Filipinas para guiar a sus robotaxis en EE UU

El jefe de seguridad de la compañía, filial de Alphabet, reconoce que los empleados asiáticos intervienen en situaciones de conducción complicadas

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Detrás de chatgpt hay un indio buscando en la wikipedia xD xD
K 33
#6 sliana
#1 el que me responde a mi no busca, se lo inventa todo
K 14
Torrezzno #3 Torrezzno
La madre aue los parió
K 16
platypu #7 platypu
#3 El titular es bastante sensacionalista, usan trabajadores cuando hay algun fallo en el recorrido. La conduccion sigue siendo autonoma hasta que se depure, como todo
K 8
WcPC #2 WcPC *
#0 No sé si duplicada o relacionada, no tengo tiempo de mirar ahora el enlace....
Cuidado...
www.meneame.net/story/contrariamente-creencia-popular-waymos-realidad-
Que es cachondo, estas noticias comenzaron a aparecer cuando salió esta...
www.meneame.net/story/waymo-bajo-investigacion-federal-tras-atropellar
Siempre me ha parecido "cachondo" que el secreto era un secreto hasta que atropellaron a un niño y entonces le quisieron echar la culpa a un filipino...
K 12
#4 PerritaPiloto
Pues casi. En la empresa en la que presto servicio buscaron sistemas de transcripción de voz a texto y había una empresa que literalmente era la fachada de un call center en la India donde un operador transcribe la conversación al vuelo.
K 8
#5 bizcobollo
Conducción fina filipina
K 7

