Waymo bajo investigación federal tras atropellar a un niño

Las autoridades federales de seguridad están volviendo a examinar con lupa los coches autónomos tras un grave incidente en el que se vio involucrada Waymo, la empresa de vehículos autónomos propiedad de Alphabet. En esta ocasión, la investigación se centra en un vehículo Waymo que atropelló a un niño cerca de una escuela primaria en Santa Monica, California, durante la hora de entrada a clase por la mañana. El accidente tuvo lugar el 23 de enero y suscitó inmediatamente preguntas sobre cómo se comportan los vehículos autónomos cerca de niños, z
Hasta ahora saben que el niño salió de la nada sin visibilidad ninguna, corriendo de improviso de detrás de un suv. La investigación se centra en si iba a la velocidad adecuada y respetando las señales.
No es que haya acelerado sobre un niño que iba cruzando por un paso de cebra de la mano de su mamá.
Si iba a la velocidad adecuada y frenó cuando lo vio puede terminar siendo más cuestión de adaptar protocolos que problema del coche autónomo. Si iba demasiado rápido o tardó en verlo...