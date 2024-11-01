edición general
Waymo bajo investigación federal tras atropellar a un niño

Las autoridades federales de seguridad están volviendo a examinar con lupa los coches autónomos tras un grave incidente en el que se vio involucrada Waymo, la empresa de vehículos autónomos propiedad de Alphabet. En esta ocasión, la investigación se centra en un vehículo Waymo que atropelló a un niño cerca de una escuela primaria en Santa Monica, California, durante la hora de entrada a clase por la mañana. El accidente tuvo lugar el 23 de enero y suscitó inmediatamente preguntas sobre cómo se comportan los vehículos autónomos cerca de niños, z

| etiquetas: waymo , vehículo autónomo , atropello , niño , robotaxi
comentarios
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos *
Era cuestión de tiempo, ahora quién le va a decir al padre que esa basura va a seguir circulando por cualquier vía con trastos de más de una tonelada sin ningún tipo de control humano y por ende, de responsabilidad directa.
reivaj01 #4 reivaj01
#3 con esos no se atreven los waymos. Seguro que el niño iba puesto hasta las trancas de fentanilo.
#5 Febrero_2026
Están investigando, eso es bueno.

Hasta ahora saben que el niño salió de la nada sin visibilidad ninguna, corriendo de improviso de detrás de un suv. La investigación se centra en si iba a la velocidad adecuada y respetando las señales.

No es que haya acelerado sobre un niño que iba cruzando por un paso de cebra de la mano de su mamá.
reivaj01 #2 reivaj01
Tampoco es para tanto, hay muchos niños y, en cualquier caso, se iba a morir igual o lo iba a deportar el ICE
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
#2 ¿Cómo sabes que no era un redneck USAno de purísima cepa: rubio, pecoso, paletudo y con los dientes medio podridos por falta de sanidad pública y dinero para dentistas?
#6 Eukherio
Los investigadores afirman que el niño salió corriendo a la carretera desde detrás de un SUV aparcado en doble fila mientras se dirigía al colegio. El vehículo Waymo atropelló al niño, que sufrió heridas leves. En ese momento no había ningún operador de seguridad dentro del vehículo.

Si iba a la velocidad adecuada y frenó cuando lo vio puede terminar siendo más cuestión de adaptar protocolos que problema del coche autónomo. Si iba demasiado rápido o tardó en verlo...
