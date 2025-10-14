edición general
Un coche-patrulla de la Ertzaintza sale a subasta en Zaragoza: va por 375 euros

Se trata de un Seat León automático de 2018, de acabado familiar, con cinco plazas, sensores de aparcamiento, aire acondicionado y la ITV en regla hasta el próximo 27 de junio de 2026. Lo más curioso de este vehículo, cuya puja se sitúa actualmente en 375 euros es que ha pertenecido a la Ertzaintza, un pasado delatado por el intenso color azul de su capó y su escudo parcialmente borrado en el centro de este, así como su número de teléfono del que todavía quedan restos en la puerta trasera izquierda.

eltxoa #1 eltxoa *
ese coche tendrá 5 millones de kilómetros :troll:

y la pota de varios hectolitros de kalimotxo :troll:
Veelicus #2 Veelicus
#1 Si, pero si luego lo incluyes en un plan MOVES te ahorras una pasta, asi que posiblemente llegue a mas de 3000 euros sin demasiados problemas
#4 Perrota
#2 El Moves con achatamiento son 2.500 euros más. Mal negocio si pagas 3.000 para reducir 2.500.
#7 diablos_maiq
#2 creo que tienes que demostrar que ha sido tuyo durante al menos un año
Veelicus #8 Veelicus
#7 Pues lo mantienes un año, el año que viene seguramente habra otro nuevo plan
#3 Perrota
#1 No dan el dato de kilometraje, que creo que es el más importante además del astronómico precio.
Skiner #6 Skiner
Y tendra reja de protección para los detenidos con cierre de las puertas bloquedos :troll:
