edición general
4 meneos
39 clics
De cobrar el paro a vivir en villas de lujo: un imperio de seis millones de euros en El Ejido, así lo lograron

De cobrar el paro a vivir en villas de lujo: un imperio de seis millones de euros en El Ejido, así lo lograron

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han asestado un golpe definitivo al clan «Garcés», una organización criminal asentada en El Ejido que había perfeccionado el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Tras dos años de intensas investigaciones, la denominada operación «Erytheia-Dolmen» ha culminado con el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para quince de sus integrantes por orden del Tribunal de Instancia número 2 de la localidad almeriense.

| etiquetas: organización criminal , ejido , almería , narcotráfico
3 1 0 K 50 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 50 actualidad
#1 pandasucks
¿De qué políticos hablamos?
0 K 11
antesdarle #2 antesdarle
“ quien contaba con el apoyo fundamental de su madre en la gestión de la tesorería.” Lo que se dice ayudar a tu hijo a emprender :troll:
0 K 9
devilinside #3 devilinside
#2 Hombre, si intervenía su madre siempre encontraría el dinero
0 K 12

menéame