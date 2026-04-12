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Una coalición de izquierda no neutralizaría la mayoría conservadora de PP y Vox

Sumar y Podemos reúnen hoy el mismo espacio electoral que históricamente ocupaba IU

| etiquetas: coalición , izquierdas , mayoría conservadora , sumar , podemos , iu
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7 comentarios
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cocolisto #3 cocolisto
La derecha siempre gana las encuestas.Luego llegan las elecciones,pierden y todo es ilegítimo.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
La culpa es de la autocrítica, no de que la fatxasfera blanquee al fascismo y que el capital les inyecte pasta por un tubo y que tengan copado el poder judicial de jueces corruptos.

Solo la falta de autocrítica, que me lo dicen aquí los listos.
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#2 Marisadoro
¡"Mayoría conservadora"!

... y proximamente dirán "Mayoría de centro".
Hemos perdido el norte.
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XtrMnIO #7 XtrMnIO
Cuando veo en una noticia tildar de "conservadora" a la derecha española, es lo mismo que calificar a los talibanes como "estudiosos del Corán".
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neo1999 #6 neo1999
Lo que neutraliza a la derecha es que esos que nunca van a votar se dignen a mover el culo y tomen partido.
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Y eso sin tener en cuenta los votos que no tendrán por unirse con los malos.
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aupaatu #4 aupaatu *
Creo que la izquierda estan tardando en explicar a los influenciados en las redes, que la Democracia Cristiana Europea ,los neoliberales , la extrema derecha y el nacionalcatolicismo estan empeñados en apuntarse a una guerra con los futuros perdedores y que Alemania y EEUU ya han empezado el reclutamiento obligatorio.
Y por si tienen alguna duda los frutos reclutas del Reino de España,en el calendario de los cruzados fascistas de Pox junto a los toros, caza paseos a las Vírgenes aparecia el servicio militar obligatorio.
Y estas gracias de los patriotas influenciados por la ignorancia, se convierten en un peligro real para todos.
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menéame