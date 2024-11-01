La CNMC pide unir la cobertura móvil de Movistar, Orange y Vodafone y abrirla a todos los usuarios en caso de apagón o danas

El regulador cree que es "una medida idónea para reforzar la resiliencia", pero que requiere preparación previa y coordinación entre las operadoras. Pone como ejemplo Suecia, que tras 2 años de preparativos ha "completado todos los pasos para que pueda activarse la itinerancia nacional para situación de alerta elevada". Además de las redes móviles terrestres, también podrían participar las nuevas redes satélitales que proporcionan cobertura 4G y 5G desde el espacio, lo que permitiría reducir enormemente las zonas incomunicadas.