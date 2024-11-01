La CNMC pide unir la cobertura móvil de Movistar, Orange y Vodafone y abrirla a todos los usuarios en caso de apagón o danas

El regulador cree que es "una medida idónea para reforzar la resiliencia", pero que requiere preparación previa y coordinación entre las operadoras. Pone como ejemplo Suecia, que tras 2 años de preparativos ha "completado todos los pasos para que pueda activarse la itinerancia nacional para situación de alerta elevada". Además de las redes móviles terrestres, también podrían participar las nuevas redes satélitales que proporcionan cobertura 4G y 5G desde el espacio, lo que permitiría reducir enormemente las zonas incomunicadas.
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Tendrían que estudiar si es posible establecer límites adicionales para estirar esas 4 horas. Por ejemplo que tras 2 horas solo se puedan realizar llamadas de emergencia. Es más importante que alguien que necesita una ambulancia pueda llamar y que los servicios de emergencias se comuniquen entre si que el que la gente se entretenga con videos de Tiktok.
4 horas de teléfono e Internet en caso de apagón por lo menos da algo de tiempo para enterarse de que va la historia y organizarse para ir a comprar papel higiénico.
Yo me estuve moviendo todo el día por las afueras y tuve cobertura hasta bien entrada la tarde, sobre las 18h creo recordar la perdí y posiblemente por que llegué a un núcleo con mucha de densidad de población.
Para #_9
MásOrange da la estocada final a la red móvil de Yoigo, encargando a Ericsson un único núcleo de red para todas las marcas
bandaancha.eu/articulos/masorange-da-estocada-final-red-yoigo-11677
1 www.eleconomista.es/telecomunicaciones-tecnologia/noticias/7651044/06/
2 blog.orange.es/noticias/orange-y-masmovil-completan-la-transaccion-par
¿Sería la única operadora en todo el estado? Si no fuese la única ¿por qué la operadora nacional habría permitido llamar a cualquier cliente de cualquier otra operadora durante las situaciones de emergencia sin que nadie lo hubiese planteado aún como está ocurriendo ahora?
Y la que más tardó en Europa en introducir rdsi y ADSL para el usuario doméstico.
Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general."
Y no, no es un manifiesto comunista, es el artículo 128 de la constitución Española