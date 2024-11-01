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La CNMC pide unir la cobertura móvil de Movistar, Orange y Vodafone y abrirla a todos los usuarios en caso de apagón o danas

La CNMC pide unir la cobertura móvil de Movistar, Orange y Vodafone y abrirla a todos los usuarios en caso de apagón o danas

El regulador cree que es "una medida idónea para reforzar la resiliencia", pero que requiere preparación previa y coordinación entre las operadoras. Pone como ejemplo Suecia, que tras 2 años de preparativos ha "completado todos los pasos para que pueda activarse la itinerancia nacional para situación de alerta elevada". Además de las redes móviles terrestres, también podrían participar las nuevas redes satélitales que proporcionan cobertura 4G y 5G desde el espacio, lo que permitiría reducir enormemente las zonas incomunicadas.

| etiquetas: movil , cobertura , emergencia , movistar , orange , vodafone , satelite
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20 comentarios
15 2 0 K 129 tecnología
pitercio #20 pitercio
Técnicamente es un infierno, las medidas de seguridad no se cambian desde un único lugar en dos clicks.
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Gry #19 Gry
#15 A mi me duró la cobertura un par de horas.

Tendrían que estudiar si es posible establecer límites adicionales para estirar esas 4 horas. Por ejemplo que tras 2 horas solo se puedan realizar llamadas de emergencia. Es más importante que alguien que necesita una ambulancia pueda llamar y que los servicios de emergencias se comuniquen entre si que el que la gente se entretenga con videos de Tiktok.
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Gry #1 Gry
Espera un segundo. ¿Las alertas de emergencia no se deberían poder recibir incluso sin tarjeta SIM? Igual que para las llamadas al 112 digo.
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sorrillo #4 sorrillo
#1 La propuesta entiendo que es que en caso de situación de emergencia a escala estatal puedas llamar a cualquier teléfono con cualquier servicio de telefonía disponible, tanto terrestre como satelital.
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Gry #14 Gry
#4 La leí por encima y como hablaba del sistema de avisos de emergencia lo mezclé. Eso era para que las radios DAB también emitan los avisos de forma automática.

4 horas de teléfono e Internet en caso de apagón por lo menos da algo de tiempo para enterarse de que va la historia y organizarse para ir a comprar papel higiénico.
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sorrillo #15 sorrillo *
#14 Durante el apagón la percepción general fue que las antenas no duraron nada, mi sospecha es que eso no fue debido a la falta de baterías sino a que todo el mundo quiso llamar y se saturaron las antenas en las zonas de mayor densidad de población, en las ciudades y alrededores.

Yo me estuve moviendo todo el día por las afueras y tuve cobertura hasta bien entrada la tarde, sobre las 18h creo recordar la perdí y posiblemente por que llegué a un núcleo con mucha de densidad de población.
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#11 HangTheRich
#1 si. Eso si
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YSiguesLeyendo #9 YSiguesLeyendo
y por qué sólo la de esas tres... la de Digi no porque es una empresa rumana? racistas de mierda!, eso es discriminación positiva por origen de la empresa... Digi que siga a su aire, no? vaya tela!
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plutanasio #17 plutanasio
#13 pues eso no lo sabía y soy de yoigo. Aunque en la primera frase sí que habla de las 4 redes
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#16 eqas
porque solo hay 3 redes en España, y son esas 3. Residualmente hay antenas de yoigo, pero ya no tras su absorcion.
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plutanasio #12 plutanasio *
porque digi en móvil no tiene infraestructura de antenas, es un operador virtual. En España hay 4 operadores físicos, en el titular faltaría yoigo

Para #_9
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sorrillo #13 sorrillo *
#12 Según tengo entendido Yoigo fue adquirida1 por MásMovil que a su vez se fusionó2 con Orange. Y la red de Yoigo va camino de desaparecer:

MásOrange da la estocada final a la red móvil de Yoigo, encargando a Ericsson un único núcleo de red para todas las marcas
bandaancha.eu/articulos/masorange-da-estocada-final-red-yoigo-11677

1 www.eleconomista.es/telecomunicaciones-tecnologia/noticias/7651044/06/
2 blog.orange.es/noticias/orange-y-masmovil-completan-la-transaccion-par
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Mark_ #3 Mark_
Si existiese una operadora de telecomunicaciones nacional que diese unos servicios básicos de cobertura de teléfono y datos (fibra o 5G), estas cosas no pasarían.
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sorrillo #5 sorrillo *
#3 ¿Y por qué no pasarían? ¿Por qué las antenas de esa operadora nacional no se habrían quedado sin baterías durante el apagón como las del resto de operadoras? ¿Por qué no habrían quedado inutilizadas por la dana como ocurrió con las de otros operadores?

¿Sería la única operadora en todo el estado? Si no fuese la única ¿por qué la operadora nacional habría permitido llamar a cualquier cliente de cualquier otra operadora durante las situaciones de emergencia sin que nadie lo hubiese planteado aún como está ocurriendo ahora?
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Mark_ #6 Mark_
#5 porque (entiendo) el Estado invertiría en telecomunicaciones igual que debe invertir en aguas y energía, y asegurarse de que la mayoría del territorio recibe un mínimo al coste de producción. Al Estado le sobra pasta para garantizar eso, viendo cómo se le regala a terceros dinero para externalizar esos costes.
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sorrillo #7 sorrillo
#6 Lo suponía: magia.
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#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Ya existió una, pero tenía las tarifas más caras de toda Europa, incluso te cobraba las llamadas locales.

Y la que más tardó en Europa en introducir rdsi y ADSL para el usuario doméstico.
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Mark_ #10 Mark_
#8 han pasado muchos años y gobiernos desde entonces.
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#2 casicasi
Comunistas! Intervencionistas! Que cada palo aguante su vela!
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#18 Tecar
"Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general."

Y no, no es un manifiesto comunista, es el artículo 128 de la constitución Española
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menéame